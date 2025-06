Anamaria Vaida susține că a observat agresivitatea bărbatului, în special pe rețelele de socializare, acolo unde transmitea mesaje, în timpul emisiunii, când apăreau imagini cu Teodora și soțul ei, Alex Marcu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„De aseară de când am aflat sunt în stare de șoc. Mi se pare ireal. Și mai ales pentru că am și cunoscut-o în sezonul 6. Nu am interacționat în mod direct cu ea, dar am văzut-o o fată finuță, tânără și firavă…. încă de atunci se știa că a avut o relație cu un om care a făcut o obsesie pentru ea după despărțirea lor.

Nu vreau să comentez acest subiect…. cert este că mai vedeam încă de atunci comentarii de la el la diferite articole în care ea apărea, în care arunca cu vorbe cu și despre ea.

Sunt șocată și terifiată cum în plină stradă, în plină zi, fără pic de regret, acest animal a putut să ia 2 vieți fără să se uite înapoi… terifiată cum atâția ani de zile el a păstrat această obsesie în el, care a mocnit într-atâta încât să îl împingă la acest act… Eu cred… că el și-a dorit să „fie cu ea” indiferent cum… Din păcate sunt atâtea cazuri de genul acesta și nu se face nimic și e și mai șocant când cunoști persoana în cauză… după emisiune nu am păstrat legătura nici cu ea nici cu Alex.

Recomandări Portretul lui Robert Lupu, făcut de psihologul criminalist Tudorel Butoi. Putea sau nu să fie evitată moartea Teodorei Marcu de la „Insula Iubirii”

Doar am felicitat-o după ce a născut fetița cu care era gravidă în perioada emisiunii. De curând citeam un articol în care scria că este din nou gravida și mă bucuram pentru ea…

De aseară sunt piele de găină, șocată și am o stare de frică așa, nu vreau să mă gândesc la trauma suferită de fetița ei. Multă putere familiei și lui Alex, pentru că fetița are acum mai mult ca oricand nevoie de tatăl ei”, a fost mesajul postat de Anamaria Vaida, fosta ispită de la Insula iubirii.