La întâlnirea virtuală, la care au participat circa 130 de persoane, inclusiv generalul Luciano Portolano, șeful Statului Major al Apărării, și reprezentanți ai industriei de apărare, Crosetto a cerut companiilor să identifice rapid capacitățile disponibile și programele aproape finalizate, punând un accent deosebit pe consolidarea sistemelor de apărare aeriană.

„Este esențial să reducem la minimum obstacolele și procedurile birocratice care devin tot mai incompatibile cu nevoile urgente”, a declarat ministrul.

El a subliniat că sectorul apărării din Italia trebuie să funcționeze „în strânsă sinergie și cu rapiditate”, avertizând că deteriorarea situației internaționale ar putea avea consecințe grave, atât geopolitice, cât și economice.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.



