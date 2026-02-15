Decizia reprezintă o schimbare tactică, venind după ce oficialii italieni invocaseră inițial „obstacole constituționale insurmontabile”.

De la refuz la „prezență necesară”

Luna trecută, Italia a respins aderarea ca membru cu drepturi depline, ministrul de externe Antonio Tajani explicând că Legea fundamentală a Italiei interzice subordonarea față de o organizație internațională condusă de un singur lider.

Totuși, discuțiile recente dintre Giorgia Meloni și vicepreședintele SUA, J.D. Vance – desfășurate la Milano în marja Jocurilor Olimpice de Iarnă – par să fi deschis calea unui compromis.

„Cred că o prezență italiană și europeană este necesară, așa că cred că vom răspunde pozitiv la această invitație”, a declarat Meloni într-un interviu recent, subliniind însă că Roma nu va semna statutul de membru pentru a evita riscurile juridice.

Planul lui Trump și diviziunea din UE

„Consiliul Păcii”, element central al planului în 20 de puncte al administrației Trump, este creditat cu facilitarea armistițiului din octombrie în războiul Israel-Hamas.

Carta fondatoare a fost semnată pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, de un grup eterogen de aproximativ 20 de națiuni, incluzând Belarus și Azerbaidjan.

În interiorul Uniunii Europene, inițiativa a creat o nouă falie diplomatică:

Au semnat: Ungaria și Bulgaria;

Au refuzat: Majoritatea statelor vest-europene;

În analiză: Polonia și România.

România cântărește decizia

La București, președintele Nicușor Dan a confirmat primirea invitației pentru summitul de la Washington din 19 februarie.

Șeful statului a precizat că autoritățile române analizează în prezent implicațiile juridice și diplomatice ale unei eventuale participări.

Bucureștiul, alături de Varșovia, evaluează dacă alinierea la acest format respectă obligațiile internaționale derivate din Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și politica externă și de securitate comună a UE.

