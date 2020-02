De Mihai Niculescu,

Francesco Rosario Aloisio Giordano a fost judecat pentru violență în familie, trafic de ființe umane si violentă sexuală multi-agravantă și condamnat la 20 de ani de închisoare. Procurorul ceruse 26 ani, dar, judecătorii Curtii de Apel din Catanzaro au redus pedeapsa cu sase ani, arată publicația Vremea Nouă.

Mihaela Condrea a fost salvată de politistii italieni după zece ani în care a fost sechestrată si violată de Rosario Aloisio Giordano, într-un beci, fără apă, curent electric ori toaletă. Românca era supusă unor violente de neimaginat, violată si bătută zilnic. Jurnalistii de la Corriere della Sera descriu un tablou îngrozitor: “Îi spărgea capul si i-l cosea cu nailon de undită. O tinea izolată si legată de pat de zece ani. O punea să-si mănânce propriile excremente sau îi dădea alimente alterate. A violat-o chiar și în timpul celor două perioade de graviditate. Ceea ce au avut carabinierii din Gizzeria în fata ochilor atunci când au ajuns la locuința lui Aloisio Francesco Rosario Giordano, de 52 de ani, aflat la bordul unui triciclu alături de fiul său în vârstă de nouă ani, a fost o scenă din filmele de groază. Felul în care arăta băiețelul, murdar și subnutrit, a trezit bănuielile militarilor, care au ținut neapărat să vadă la fata locului în ce condiții locuiește minorul.

Individul era cunoscut ca un tip turbulent si anchetat pentru violente sexuale si comportament brutal în familie. Carabinierii, suspicioși din cauza atitudinii lui Giordano, au tinut să-l însotească la locuintă, în ciuda faptului că acesta susținea că nu are un domiciliu stabil. Odată reperată zona, aceștia s-au aflat în fata unui bordei făcut din tablă si deșeuri”, povesteau jurnalistii italieni în 2017, când cazul a fost făcut public.

“M-am angajat să îi fiu îngrijitoare pentru mama lui. Bărbatul o bătea ca să moară mai repede. Am fost de față. O lovea cu pumnii și picioarele. Erau condiții inumane. Am încercat să intervin, dar m-a bătut și pe mine. Am aflat că de fapt femeia era soția lui și era bolnavă de cancer. El m-a violat mereu. S-a întâmplat de când am venit în casă. N-am avut niciun contact cu exteriorul, sigilase și ferestrele. Am încercat să scap la un an de la nașterea primului meu copil, dar eram la etajul patru cu ferestrele sigilate, cu gratii puse. Am găsit geamul de la baie deschis într-o zi, am făcut o coardă din cearceafuri ca să pot să plec, dar m-a prins. M-a bătut rău, apoi mi-a băgat cearceaful în gură. Am trăit în teroare”, a povestit femeia într-un interviu, în toamna anului trecut.

