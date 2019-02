Medicul fals a fost adus la Parchet din arestul secției 4 de Poliție. Miercuri seară, Matteo Politi ajuns la Secția 4 de Poliție din București, acolo unde a fost audiat aproape patru ore. El a ieșit din sediul Poliției cu cătuși la mâini, fiind acuzat de înșelăciune și reținut pentru 24 de ore.

La Parchetul Capitalei se afla și Ioana, iubita medicului fals. Femeia a refuzat să comenteze cazul lui Matteo Politi.

„Eu nu am de făcut nicio declarație. În momentul de față suntem în procedura de semnare a contractului cu domnul avocat Ionașcu. Eu nu mai am ce să declar. Orice altă întrebare nu are logică”, a spus iubita italianului.

Libertatea a dezvăluit că, de un an de zile, un fals medic de chirurgie plastică lucrează la patru clinici din București. Reporterii au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină.

