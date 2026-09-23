Întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodymyr Zelenski și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, desfășurată la New York, a fost marcată de tensiuni, potrivit Bloomberg.

În timpul discuțiilor, cei doi lideri au abordat subiecte legate de sprijinul financiar și de apărare pentru Ucraina. Conform sursei citate, delegația ucraineană și-a exprimat îngrijorarea privind intensificarea atacurilor rusești pe timp de iarnă și deficitul de rachete pentru apărarea aeriană.

Oficialii Uniunii Europene au transmis însă Ucrainei că, înainte de a acorda fonduri suplimentare, doresc să vadă progrese în ceea ce privește legislația menită să combată economia subterană, să sporească veniturile fiscale și să alinieze mai strâns legislația ucraineană la normele UE, potrivit Ukrinform.

Ucraina a solicitat aliaților săi ajutor pentru a acoperi un deficit bugetar neprevăzut de aproximativ 26 de miliarde de euro și a cerut UE să accelereze acordarea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Fondurile sunt destinate să ajute Ucraina să își asigure finanțarea până la sfârșitul anului viitor.

La rândul său, UE a ridicat obiecții cu privire la unele dintre calculele Ucrainei și a propus implicarea altor parteneri – inclusiv Canada, Norvegia și Japonia – în finanțarea suplimentară.

Zelenski a declarat presei că echipele celor două părți se vor reuni din nou în decurs de 7-10 zile pentru continuarea negocierilor și și-a exprimat speranța că se va ajunge la un acord.

Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat, în februarie 2026, un regulament privind acordarea unui împrumut de până la 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei. Asistența cuprinde două componente complementare: consolidarea capacităților de apărare și a capacității industriale de apărare ale Ucrainei, precum și sprijinirea funcționării instituțiilor statului, a furnizării serviciilor publice și a rezilienței economice.

Un alt punct sensibil al întâlnirii a fost decizia Uniunii Europene de a ridica sancțiunile impuse împotriva a doi oligarhi ruși, în contextul extinderii regimului mai amplu de sancțiuni. Reacția Ucrainei la acest acord a fost una de nemulțumire, conform sursei Bloomberg.

După întâlnire, von der Leyen a transmis pe platforma X că Europa intensifică eforturile pentru a sprijini apărarea Ucrainei.

„Dragă Volodimir Zelenski, Europa depune eforturi mai mari ca niciodată pentru a consolida apărarea Ucrainei. Noul nostru program privind sistemele antibalistice poate contribui la accelerarea rapidă a producției. Urmează un sprijin sporit pentru apărare. Iar pe măsură ce reformele din Rada Supremă vor avansa, va urma și un sprijin bugetar suplimentar. Avem încă 37 de miliarde de euro disponibili în acest an calendaristic. La New York, mesajul meu pentru fiecare lider este clar: trebuie cu toții să intensificăm sprijinul pentru apărarea Ucrainei.”