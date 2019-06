Asociația lui Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, a organizat evenimente pe apă: plimbări cu canotca (o combinație între lotcă și canoe) pentru începători și alte concursuri și concerte pe ponton, pe Dâmbovița. Acum, fostul mare sportiv a rămas fără proiectul respectiv.

„Am primit vestea acum, de la dumneavoastră. Eram la Paris. Ce se întâmplă pe acolo… Acum câțiva ani am avut o regată cu caiace și canoe și am avut un impact bun cu lumea. De aici plecat și ideea că Dâmbovița poate fi foarte atractivă. Cu primăria Capitalei am reușit să schimbăm puțin proiectul. În ultimii cinci ani am avut acolo activități, am avut parteneriat cu Apele Române… Activitatea pe care am desfășurat-o n-a fost comercială. N-am avut restaurante etc… Acum nu a vorbit nimeni cu mine…

Totul a fost triat de noi, așa am atras atenția. Am avut acolo două containere cu materiale. Când a venit primarul a zis să le scoatem că din primăvară începem proiectul…”, a spus Ivan Patzaichin.