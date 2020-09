Jamila Cuisine, infectată cu COVID-19: „Imediat ce am aflat, s-a instalat panica. A urmat apoi o cursă cu obstacole”

„Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu mască și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei”, și-a început mesajul pe Facebook Jamila.

Pe numele său real, Geanina Avram Staicu, alias Jamila, este tânăra ale cărei rețete de mâncare sunt urmărite constant de un milion de oameni. Vloggerul culinar a postat anunțul, joi seara, și le-a povestit fanilor momentele dificile prin care a trecut în ultima perioadă.

„A urmat apoi o cursă cu obstacole între telefoane la DSP, controlul zilnic al poliției locale, carantinare pentru soțul și copiii mei, izolare pentru mine. Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului apel de la un număr de fix”.

Aeasta a mărturisit că i-a fost frică inițial să anunțe că are noul coronavirus, deoarece îi era „groază de ce vor crede ceilalți”.

„Văzusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice când au anunțat același lucru. În primul rând am vrut să fac publică infectarea mea pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că nu e o rușine. Nu îi tratați pe bolnavii de Covid ca pe niște ciumați pentru că nu e cazul”, a mai transmis Jamila.

De asemenea, aceasta a postat și analizele care arată că a fost confirmată cu Covid-19.

„Și pentru că sunt o persoană sinceră, și nu v-am mințit niciodată, aveți și dovada infectării mele, testul care a ieșit pozitiv. În test veți citi detectabil adică virusul a fost detectat în organismul meu.

Aceasta a anunțat că va posta în curând un clip în care va povesti cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat. Geanina Avram Staicu, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută în mediul online datorită blogului său culinar „Jamilia Cuisine”.

