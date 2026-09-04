„Există vânturi ale schimbării în lume care favorizează revendicarea noastră”

Într-un discurs național susținut la palatul prezidențial, Milei a declarat că „vânturile schimbării” favorizează revendicarea Argentinei asupra insulelor, făcând referire la semnale că SUA ar putea reconsidera poziția sa de neutralitate în această dispută teritorială istorică.

„Există vânturi ale schimbării în lume care favorizează revendicarea noastră”, a declarat liderul argentinian.

Milei a avertizat că zăcământul Sea Lion reprezintă „un pericol clar și prezent”

Milei a avertizat că zăcământul Sea Lion, situat la aproximativ 130 de mile de coasta Insulelor Falkland, reprezintă „un pericol clar și prezent”. Două companii – Rockhopper Exploration din Marea Britanie și Navitas Petroleum din Israel – intenționează să înceapă exploatarea petrolului din acest zăcământ în termen de doi ani.

Potrivit estimărilor, câmpul conține aproximativ 1,7 miliarde de barili de petrol, iar Rockhopper l-a descris drept o sursă de „petrol extrem de comercializabil”. Într-un videoclip publicat anterior în acest an, Navitas a prezentat infrastructura pe care o dezvoltă deja în Falkland, inclusiv un doc, un heliport și spații de cazare pentru muncitori.

Președintele a anunțat că pregătește un proiect de lege care să impună sancțiuni companiilor energetice implicate în explorarea petrolului în zona Insulelor Falkland, reiterând că acest teritoriu este „istoric și legal” al Argentinei.

„Dacă nu acționăm rapid, în câteva luni vor avea capacitatea materială de a accesa petrolul de sub marea noastră, un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum”, a avertizat Milei.

BBC informează că guvernul britanic a reafirmat poziția sa, subliniind că locuitorii insulelor „sunt britanici și au dreptul de a-și decide propriul viitor”. Într-un referendum organizat în 2013, 99,8% dintre locuitorii Insulelor Falkland au votat pentru a rămâne teritoriu britanic, doar trei persoane exprimându-se împotrivă.

Alte planuri anunțate de Milei

Milei a mai anunțat planuri pentru construirea unei baze navale în Tierra del Fuego, în sudul Argentinei, subliniind că „SUA își reevaluează poziția istorică cu privire la Falkland”. Acesta a adăugat că Argentina este „un partener de încredere și un aliat valoros pentru deceniile ce vor urma”, descriind în același timp Marea Britanie drept o națiune „în declin”.

Declarațiile lui Milei vin în contextul unor comentarii recente ale președintelui american Donald Trump. Într-un interviu acordat GB News, Trump a afirmat că Marea Britanie „nu a fost acolo pentru a mă ajuta” în războiul SUA cu Iranul, sugerând că SUA ar putea revizui poziția sa neutră cu privire la suveranitatea insulelor, dacă Marea Britanie nu va crește cheltuielile pentru apărare.

Între timp, Sarah Rogers, înalt oficial din Departamentul de Stat al SUA, a postat o fotografie alături de Milei pe rețelele de socializare, însoțită de mesajul: „Se întâmplă lucruri interesante în emisfera vestică”.

Disputa asupra Insulelor Falkland are rădăcini istorice profunde

Disputa asupra Insulelor Falkland, cunoscute în Argentina drept Las Malvinas, are rădăcini istorice profunde. În 1982, forțele argentiniene au debarcat pe insule, declanșând un conflict de 74 de zile care s-a încheiat cu intervenția militară britanică.

Războiul s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, trei locuitori ai insulelor și 649 de militari argentinieni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE