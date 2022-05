Jill Biden a vizitat sâmbătă, în cea de-a doua zi petrecută în România, o școală publică din București care găzduiește elevi ucraineni refugiați și a vorbit cu mamele acestora.

Prima Doamnă a SUA a fost impresionată de poveștile pe care le-a auzit. „Cred că sunteţi uimitoare”, li s-a adresat Jill Biden mamelor din Ucraina, după ce acestea i-au spus prin ce greutăți au trecut ca să-și scoată copiii din țara măcinată de război.

„Mamele fac totul și orice pentru copiii lor, iar mamele din Ucraina sunt niște femei extrem de puternice. Sunt recunoscătoare românilor că au primit aceste familii ucrainene în casele și inimile lor”, a scris, apoi, Jill Biden pe Twitter.

Mothers will do anything for their children — and Ukrainian mothers, like Svitlana, continue to be so strong and resilient.



I am grateful to know that the Romanian people have taken these families into their homes and into their hearts. pic.twitter.com/DAlgZp1bPV