În imagine, Joe Biden, soția sa, Jill, și fiica lor, Ashley, pot fi văzuți alături de alți membri ai familiei pentru a sărbători absolvirea liceului de Robert Hunter Biden II de la Școala Salisbury din Salisbury, Connecticut, conform NBC News.

Joe and Jill Biden at their grandsons graduation. pic.twitter.com/MruFFmblcC — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) May 24, 2025

În plus, Ashley Biden a publicat tot vineri o fotografie în care fostul lider de la Casa Albă apare la aeroport. Totuși, nu se știe la ce aeroport a fost surprins fostul președinte american.

Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer de prostată. Foto: Captură Instagram/ashleyblazerbiden.

Amintim că Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer de prostată care s-a extins la oase. Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați, dar poate fi ținut sub control dacă este depistat timpuriu.

Fostul președinte al SUA a transmis pe 19 mai, primul mesaj după ce a fost diagnosticat. „Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, Jill și cu mine am învățat că suntem mai puternici în locurile rănite. Vă mulțumim pentru că ne întăriți cu dragoste și sprijin”, a transmis el pe X.

