Este o realizare să mănânci doar o porție din celebrul cocktail (creveți, crabi și alte fructe de mare) în sos picant de la „St. Elmo Steak House”. Joey a înghițit 9,5 kilograme!

Joey Chestnut a recâștigat titlul „St. Elmo Shrimp Cocktail Eating Contest”, după ce a pierdut în fața lui Geoff Esper în 2022 și 2023. El i-a devansat pe Patrick Bertoletti, care a mâncat 6,3 kilograme de creveți în timpul competiției, și pe japoneza Miki Sudo.

„Anul trecut am fost cam leneș”

„La întrecerea de anul trecut am cam fost leneș, am înghițit doar 6,8 kilograme de creveți și am fost bătut”, a glumit bărbatul din Westfield (New Jersey).

Învingătorul confruntării care a reunit 10 participanți a încasat un premiu de 1.500 de dolari.

„Ca să participi trebuie să fii mâncău”

„Oricine vrea să participe trebuie să fie un mâncău, să iubească să mănânce. Când trupul spune stop, trebuie să-l faci să lucreze pentru tine”, a declarat Chestnut, după victoria care i-a adus centura de campion.

Suporterii m-au împins de la spate, iar creveții erau delicioși… Speram cu adevărat să dobor un record și am făcut-o.

Record mondial la mâncat hotdogi

În septembrie, Chestnut a mâncat 83 de hotdogi în 10 minute, la o competiție Las Vegas (SUA), bătând recordul mondial,

Chestnut a câștigat titlul „Nathans Famous Hotdog Eating”, un fel de Campionat Mondial în domeniu, pentru prima dată în 2007 și și-a învins concurenții de 16 ori în total. El deținea și recordul-absolut de 75 de crenvurști, înscris în Cartea Recordurilor.

În iulie anul trecut, campionul a fost însă exclus, după ce a făcut reclamă cârnaților vegani produși de o companie care este în concurență cu sponsorul principal. În lipsa „legendei”, americanul Patrick Bertoletti a câștigat primul său titlu, cu 58 de hotdogi devorați.

Cariera lui Chestnut a început în 2005, în timp ce studia ingineria la Universitatea de Stat din San Jose. A ocupat locul trei într-o competiție de mâncat homar și a fost imediat entuziasmat.

În total, Chestnut deține 55 de recorduri mondiale în 55 de alimente diferite, inclusiv tacos și plăcinte cu carne și sparanghel.

