În timp ce vorbea despre acțiunile militare ale lui Putin în regiunea Donbas și despre apelul liderului de la Kremlin pentru soldații ucraineni de a preda armele, Chance se oprește, dintr-o dată, și spune: „Tocmai au auzit un bing-bang, undeva în spatele meu. Chiar în acest moment au loc explozii puternice la Kiev”.

Chance relata de pe acoperișul unui hotel situat în centrul Kievului: „Am auzit patru sau cinci explozii”.

La un moment, după ce se produce alt zgomot puternic, reporterul se oprește și spune că „e timpul să mă pun în siguranță”. CNN era încă în direct, când Chance a îmbrăcat vesta antiglonț cu pieptarul care-l identifică drept jurnalist.

