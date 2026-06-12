Spre deosebire de Bill Pulte, un apropiat de-ai lui Trump al cărui mandat este doar temporar, nominalizarea lui Jay Clayton în funcția de director al Serviciului Național de Informații (DNI) necesită confirmarea Senatului.

Jay Clayton (59 de ani) a condus Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă.

Din primăvara anului 2025, Clayton deține una dintre cele mai puternice funcții de magistrat din țară, și anume cea de procuror al Districtului de Sud din New York. Trump încercase, fără succes, să-i încredințeze această funcție în timpul primului său mandat de președinte.

Acest sector acoperă în special Manhattanul, cel mai dens populat și faimos cartier al metropolei New Yok, și gestionează, prin urmare, numeroase cazuri financiare de nivel foarte înalt.

Numirea lui Bill Pulte, fără nicio experiență în comunitatea de informații, într-o poziție de supraveghere a agențiilor secrete americane, precum CIA, i-a înfuriat pe democrați și a provocat rezerve în rândul unor republicani.

Opoziția se teme că Donald Trump s-ar putea folosi de Serviciul Național de Informații pentru a desfășura operațiuni de răzbunare politică sau de perturbare a alegerilor.

Tulsi Gabbard, șefa DNI, și-a anunțat demisia începând cu data de 30 iunie, oficial pentru a-şi susţine soţul, diagnosticat cu „o formă extrem de rară de cancer de oase”.

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