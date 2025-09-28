Dezbaterea din 2024 a fost considerată un eșec major pentru Biden, acesta pierzându-și firul gândurilor, bâlbâindu-se și având o voce răgușită, pusă pe seama unei răceli.

Harris susține că președintele a ratat ocazia de a aminti sacrificiul militarilor morți la Kabul și chiar a afirmat că sub mandatul său „nimeni nu a murit în războaie din străinătate”, omițând atentatul sinucigaș de la Poarta Abației a aeroportului din Kabul.

În acel atac au fost uciși 11 pușcași marini, un soldat și un infirmier din Marină, deși în carte Harris i-a menționat eronat pe toți drept pușcași marini.

Harris își amintește că se afla la bordul Air Force Two în ziua tragediei și că a trebuit să-și modifice itinerariul pentru a reveni de urgență la Washington.

„Cum a putut să treacă peste acea zi?”, a scris ea, exprimându-și uimirea că Biden nu a făcut nicio referire la unul dintre cele mai mari eșecuri ale administrației sale.

Retragerea din Afganistan a fost aspru criticată, mulți considerând-o un semn de slăbiciune al SUA pe scena mondială, care ar fi încurajat agresiuni ulterioare precum invazia Ucrainei de către Rusia.

Familiile militarilor decedați l-au acuzat atât pe Biden, cât și pe Harris, că nu și-au asumat responsabilitatea pentru tragedie, iar momentul în care Biden a fost surprins uitându-se la ceas în timpul ceremoniei de repatriere a sicrielor a amplificat furia opiniei publice.

