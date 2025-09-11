Fosta vicepreședintă a Statelor Unite spune că a simţit că era ultima persoană care putea să-l sfătuiască pe şeful său, în vârstă de 81 de ani, să nu candideze la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut.

Joe Biden şi-a încheiat campania de realegere la Casa Albă pe 21 iulie 2024, după o prestaţie slabă într-o dezbatere cu contracandidatul republican Donald Trump. Această prestație i-a determinat pe consilieri şi oficiali ai Partidului Democrat să se întrebe public dacă Biden și-ar putea duce campania sau eventualul al doilea mandat până la capăt.

Harris îl acuză pe Biden că s-a încăpățânat să candideze deși miza era „prea mare”

„Dintre toţi oamenii de la Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe. Ştiam că i s-ar fi părut incredibil de egoist dacă eu l-aş fi sfătuit să nu candideze”, scrie Harris în „107 Days” („107 zile”), potrivit unui fragment publicat în revista The Atlantic. „El ar fi văzut asta ca pe o ambiţie neînfrânată, poate chiar ca pe o trădare perfidă”, mărturiseşte fosta vicepreședintă a Statelor Unite.

„Este decizia lui Joe şi a (soţiei sale – n.r.) Jill. Toţi spuneam asta, ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizaţi. A fost delicateţe sau nechibzuinţă? Privind în urmă, cred că a fost nechibzuinţă. Miza era pur şi simplu prea mare. Nu era o alegere care trebuia lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiţiei unui individ. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”, continuă Kamala Harris.

Kamala Harris (60 de ani) a intrat în cursa prezidențială imediat după retragerea lui Joe Biden şi a avut la dispoziție doar 107 zile pentru a convinge publicul american. Ea a pierdut în faţa lui Trump, acum în vârstă de 79 de ani, în alegerile din noiembrie şi a intrat într-un con de umbră.

Doar 107 de zile pentru Kamala

Cu toate acestea, Harris îl consideră pe Biden mult mai capabil decât Trump. „În cea mai proastă zi a sa, era mai bine informat, mai capabil să chibzuiască şi mult mai compătimitor decât Donald Trump în cea mai bună zi a sa”, scrie ea.

Joe Biden rămâne deocamdată cel mai vârstnic președinte al Statelor Unite. În primăvară, la 82 de ani, fostul președinte a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

Kamala Harris, ex-procuroare generală în California și ex-senatoare de California, a fost vicepreședintă a Statelor Unite în perioada 2021 – 2025, fiind prima femeie, precum şi prima persoană cu origini în Asia de Sud şi de culoare care a ocupat această funcţie.

Lipsă de susținere din partea Casei Albe

Fosta vicepreședintă reproșează totodată faptul că a primit prea puţin ajutor din partea Casei Albe pentru a respinge criticile activiștilor de extremă-dreapta. „Aveau o echipă de comunicare uriaşă. Karine Jean-Pierre ţinea briefinguri în sala de presă în fiecare zi. Dar era aproape imposibil să obţin vreun comentariu pozitiv despre munca mea sau vreo apărare împotriva atacurilor minicinoase”, afirmă Harris.

Mai mult, Harris acuză chiar că a „aflat că echipa preşedintelui alimenta adesea zvonurile negative care apăreau în jurul meu”.

Anturajul lui Biden nu vrea să răspundă acuzațiilor

Kamala Harris mai scrie că la Casa Albă „nu a fost apreciat” un discurs în care ea atrăgea atenţia asupra crizei umanitare din Gaza, al cărui text fusese totuşi validat în prealabil. „Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”, susţine fosta vicepreședintă.

Cartea sa, „107 Days” („107 zile”), publicată de editura Simon&Schuster, va apărea pe 23 septembrie în Statele Unite şi va avea parte de un turneu de promovare. Titlul se referă la durata campaniei prezidențiale a Kamalei Hrris.

Contactați, reprezentanţii lui Joe Biden au refuzat să comenteze acuzațiile aduse de Kamala Harris.

