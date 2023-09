-UPDATE 2 PM, WEITERE MOTIVE- Stuttgart Frontalunfall - PKW gegen Schaufenster / Hauswand geschoben - Person eingeklemmt 16.07.2022: Zirka 45.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag 16.07.2022 in der Schwarenbergstraße. Ein 22-Jähriger war gegen 09.15 Uhr mit seinem BMW X6 in Richtung Landhausstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links kam und mit dem Mercedes eines 47-Jährigen, der gerade beim Einparken war, zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Mercedes zunächst auf einen geparkten VW Tiguan und dieser wiederum auf einen geparkten VW Golf geschoben. Anschließend rollte der Mercedes gegen eine Schaufensterscheibe und beschädigte diese. Beide Fahr,Image: 707780544, License: Rights-managed, Restrictions: Credit images as "Profimedia/ IMAGO", Model Release: no