Cei doi au fost șase ani și jumătate împreună

După o relație de șase ani și jumătate, Katherine și partenerul său s-au logodit în Thailanda și plănuiau să se căsătorească la începutul lunii august 2026, într-un domeniu din Toscana, Italia. Cu doar șapte zile înainte de marele eveniment, logodnicul a decis să pună capăt relației, fără a oferi explicații clare, potrivit publicației elvețiene 20 Minutes.

„Mi-a spus cu o săptămână înainte, apoi a plecat să lucreze în sud”, a declarat Katherine.

După șocul inițial, Katherine a luat o decizie neașteptată: să nu anuleze nunta.

„Am discutat cu surorile și mama mea și am decis că spectacolul trebuie să continue. Oricum, nimic nu era rambursabil, iar invitații își rezervaseră deja zborurile”, a explicat ea.

Deși nu a putut recupera rochia de mireasă comandată, Katherine a purtat o altă ținută planificată pentru weekendul nunții.

„Când am îmbrăcat-o, mi-am spus: e atât de tipic pentru viața mea. Dar sunt atât de fericită că nu m-am măritat cu un asemenea ratat”, își amintește ea.

Ea a decis să nu renunțe nici la luna de miere planificată

După ce invitații au plecat, Katherine a rămas cu un gol în suflet, dar nu pentru mult timp. Ea a decis să nu renunțe nici la luna de miere planificată și a plecat în această călătorie cu mama sa. A fost o experiență care a ajutat-o să-și recapete optimismul.

Între timp, fostul logodnic nu scapă de obligații. El va trebui să achite jumătate din cheltuielile nunții atunci când casa cuplului din Anglia va fi vândută.

Povestea ei, virală pe TikTok

Katherine a împărtășit această experiență neașteptată pe TikTok, iar videoclipurile sale au devenit virale, acumulând peste 40 de milioane de vizualizări.

„Credeam că videoclipurile mele vor fi văzute doar de oamenii din Liverpool. Faptul că au ajuns la un public atât de larg m-a surprins”, a recunoscut ea.

Comentariile oamenilor nu au întârziat să apară, mulți lăudându-i decizia de a privi partea plină a paharului.

„Destul de șic, o nuntă fără soț”, a scris cineva.

Un alt utilizator a comentat: „O nuntă fără mire? Este memorabil!”.

Într-un alt caz, o mireasă a plecat singură în luna de miere, după ce soțul ei nu a mai avut loc în avion.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Viva.ro
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
GSP.RO
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
Libertateapentrufemei.ro
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”
Tvmania.ro
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”

Știri România

Parteneri
Liderul din UK lăudat de Simion vrea să taie ajutoarele pentru românii din Regat. „Susținătorii AUR nu-și dau seama de adevăratul pericol”
Adevarul.ro
Liderul din UK lăudat de Simion vrea să taie ajutoarele pentru românii din Regat. „Susținătorii AUR nu-și dau seama de adevăratul pericol”
Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1
Fanatik.ro
Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Financiarul.ro
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
TVMania.ro
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
ObservatorNews.ro
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Libertateapentrufemei.ro
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Mediafax.ro
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav eveniment rutier în Caraș-Severin
KanalD.ro
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav eveniment rutier în Caraș-Severin

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Echipa cu cel mai mare salariu de 2.500 de lei vrea să joace cu FCSB și Dinamo în grupele Cupei României
Fanatik.ro
Echipa cu cel mai mare salariu de 2.500 de lei vrea să joace cu FCSB și Dinamo în grupele Cupei României
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna