Cei doi au fost șase ani și jumătate împreună

După o relație de șase ani și jumătate, Katherine și partenerul său s-au logodit în Thailanda și plănuiau să se căsătorească la începutul lunii august 2026, într-un domeniu din Toscana, Italia. Cu doar șapte zile înainte de marele eveniment, logodnicul a decis să pună capăt relației, fără a oferi explicații clare, potrivit publicației elvețiene 20 Minutes.

„Mi-a spus cu o săptămână înainte, apoi a plecat să lucreze în sud”, a declarat Katherine.

După șocul inițial, Katherine a luat o decizie neașteptată: să nu anuleze nunta.

„Am discutat cu surorile și mama mea și am decis că spectacolul trebuie să continue. Oricum, nimic nu era rambursabil, iar invitații își rezervaseră deja zborurile”, a explicat ea.

Deși nu a putut recupera rochia de mireasă comandată, Katherine a purtat o altă ținută planificată pentru weekendul nunții.

„Când am îmbrăcat-o, mi-am spus: e atât de tipic pentru viața mea. Dar sunt atât de fericită că nu m-am măritat cu un asemenea ratat”, își amintește ea.

Ea a decis să nu renunțe nici la luna de miere planificată

După ce invitații au plecat, Katherine a rămas cu un gol în suflet, dar nu pentru mult timp. Ea a decis să nu renunțe nici la luna de miere planificată și a plecat în această călătorie cu mama sa. A fost o experiență care a ajutat-o să-și recapete optimismul.

Între timp, fostul logodnic nu scapă de obligații. El va trebui să achite jumătate din cheltuielile nunții atunci când casa cuplului din Anglia va fi vândută.

Povestea ei, virală pe TikTok

Katherine a împărtășit această experiență neașteptată pe TikTok, iar videoclipurile sale au devenit virale, acumulând peste 40 de milioane de vizualizări.

„Credeam că videoclipurile mele vor fi văzute doar de oamenii din Liverpool. Faptul că au ajuns la un public atât de larg m-a surprins”, a recunoscut ea.

Comentariile oamenilor nu au întârziat să apară, mulți lăudându-i decizia de a privi partea plină a paharului.

„Destul de șic, o nuntă fără soț”, a scris cineva.

Un alt utilizator a comentat: „O nuntă fără mire? Este memorabil!”.

Într-un alt caz, o mireasă a plecat singură în luna de miere, după ce soțul ei nu a mai avut loc în avion.



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