Cele două vedete au decis ca micuța să se numească Daisy Dove. “Plutim cu dragoste și uimire de la sosirea în siguranță și sănătoasă a fiicei noastre”, au spus Katy Perry și Orlando Bloom.

Aceștia au prezentat o imagine alb-negru cu fiica lor în timp ce micuța își ținea tatăl de un deget.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom’s new bundle of joy.



“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter.”