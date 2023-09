Liderul UDMR a susținut că a primit „sugestii” de la PNL să semneze moțiunea de cenzură, dar nu a fost convins că demersul va fi unul de succes.

„I-am întrebat dacă votează moțiunea de cenzură și mi-au spus că nu. Atunci, de ce să semnăm moțiunea de cenzură? Mai multe nu putem spune. Ei nu sunt lăsați să iasă la vot, deci dacă nu mergi la vot, nu poți să greșești la vot. Ei au majoritate, nu putem da jos guvernul în acest moment”, a spus Kelemen Hunor înainte să intre în sala de plen în care Executivul își angaja răspunderea.

Președintele UDMR a explicat că și USR a încercat să-l convingă să semneze o moțiune de cenzură.

„Eu am discutat cu domnul președinte Drulă, dar eu vreau să rezolv câteva probleme. Șansa să dăm jos guvernul era zero, au 60% PSD și PNL. Moțiunea de cenzură este din punct de vedere mediatic ceva interesant, dar nu rezolvi nimic”, a precizat Kelemen Hunor.

El a precizat că toate dorințele Uniunii au fost îndeplinite de premierul Marcel Ciolacu.

„Toate dorințele UDMR au fost acceptate… Eu am dorit să rezolv problema instituțiilor de cultură, problema autonomiei locale să nu fie știrbită de guvernul central. Am obținut aceste lucruri. Nu putem da jos guvernul, dar am rezolvat probleme importante pentru teatre, biblioteci, pentru muzee”, a dezvăluit liderul UDMR după ce a discutat la Palatul Victoria cu premierul Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă.

UDMR a fost de acord cu introducerea taxei de solidaritate de 1% pentru multinaționale și a cerut ca sumele obținute din taxa de lux de 0.3% să se reîntoarcă la autoritățile locale.

Opoziția are șanse minime să depună o moțiune de cenzură, după ce Guvernul și-a angajat răspunderea pe pachetului de măsuri fiscal-bugetare.

Conducerea USR nu dorește să semneze o moțiune de cenzură alături de AUR, ceea ce face imposibilă depunerea ei.

Cătălin Drulă a anunțat că pachetul de măsuri fiscal-bugetare va fi atacat la Curtea Constituțională.