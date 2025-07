Kievul arde! Rușii au dat foc capitalei Ucrainei, într-un nou atac sălbatic cu rachete și drone

Ținta principală a atacului a fost Kievul, dar și regiunile înconjurătoare: Cernihiv, Sumî, Poltava, Kirovohrad și Harkov.

„Din păcate, două persoane au fost ucise în Kiev – prezint condoleanțe familiilor și celor dragi. Până în prezent, știm că 16 persoane au fost rănite”, spune președintele Volodimir Zelenski, într-o postare pe Facebook.

Un pompier pare că plânge la locul unui incendiu din Kiev, după atacul de amploare al Rusiei, din noaptea de 9-10 iulie 2025.

Fires broke out in KIEV warehouses after strikes, with explosions reported in Zhytomyr, Ternopil, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytskyi, and Lviv regions. pic.twitter.com/sO4ia8B4eN

Aceasta este o escaladare clară a terorii din partea Rusiei, spune Zelenski, fiind sute de Sahed în fiecare noapte, atacuri constante și lovituri masive asupra orașelor ucrainene.

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down. Our interceptor drones… pic.twitter.com/Lxa5TdYVXT

