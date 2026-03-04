Cadoul lui Kim de la Putin

Pe 19 iunie 2024, Vladimir Putin i-a oferit liderului nord-coreean Kim Jong-un o limuzină rusească Aurus Senat. Atunci bucuria părea mare – cei doi dictatori s-au plimbat veseli prin Pyeongyang cu mașina de lux. Putin era atât de mândru de „Rolls-Royce-ul rusesc”, încât l-a dat cadou.

Dar realitatea s-a dovedit mai puțin strălucitoare. Conform rapoartelor mass-media rusești și britanice, Kim își lasă trăsurile de la Kremlin să adune praf în garaj.

În schimb, dictatorul preferă să conducă mașini „made in Germany” – de exemplu, Mercedes-ul său GLS Maybach. În septembrie 2024, Kim l-a plimbat din nou pe fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu, tot în Maybach-ul german, nu în Aurus-ul rusesc.

Kim l-a plimbat pe fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu, tot în Maybach-ul Foto: KCNA

Despre mașina în sine

Aurus Senat, servește din 2018 ca limuzină oficială pentru Vladimir Putin. Mașina are:

Lungime de până la 6,60 metri (versiunea extinsă ajunge la 6,65 metri). Greutate de 6,5 tone în versiunea blindată și 6,9 tone pentru limuzina prezidențială.

Motor V8 de 4,4 litri dezvoltat împreună cu Porsche, plus un motor electric de 46 kW (62 CP) pentru sistem hibrid. Putere totală de 598 CP. Accelerație de la 0 la 100 km/h în 6 secunde pentru sedan și 9 secunde pentru limuzina blindată.

Design inspirat de ZIS-110, limuzina sovietică din 1945, cu o grilă verticală cromată și un aspect retro-elegant. Prețul oficial: de la 200.000 euro pentru modelul de bază, dar ajunge la peste 470.000 euro pentru versiunile complet echipate.

Aurus Senat e limuzina oficială a lui Vladimir Putin

Producția se prăbușește – doar 60 de mașini în 2026

Agitație în jurul limuzinei blindate și ostentative Aurus Senat a lui Putin. Se pare că vânzările acestui autoturism de lux stagnează dramatic. Bloggerii ruși ironizează faptul că producția ar fi suspendată pentru cel puțin șase săptămâni din cauza unei presupuse „inventariere”.

Cifrele oficiale spun totul: în 2025 au fost produse 147 de unități Aurus (inclusiv sedanuri Senat și SUV-uri Komendant). Pentru 2026, planul de producție este de doar 60 de mașini – o scădere de peste jumătate. Motivul? În depozite zac un număr semnificativ de modele Senat din 2025 nevândute.

Mai mult, în a doua jumătate a anului 2025 au fost înmatriculate doar 12 limuzine Aurus. Pentru o mașină care costă de la 20 de milioane de ruble (aproximativ 285.000 de euro), aceste volume nu acoperă nici măcar aproape costurile de producție.

Uzina din Yelabuga a suspendat operațiunile din februarie 2026 până la cel puțin 31 martie, sub pretextul unei inventarieri. Personalul de pe linia de asamblare a fost trimis în concediu cu două treimi din salariu.

Statul rus a subvenționat proiectul cu 164 milioane euro

Se pare că statul rus a subvenționat proiectul limuzinelor de lux cu 12,4 miliarde de ruble (164 de milioane de euro). În decembrie 2024, directorul general a fost schimbat, iar în primăvara 2025, capitalul autorizat a fost majorat de la 31.250 ruble la 17,6 miliarde de ruble – o creștere astronomică care sugerează probleme financiare serioase.

Un ziar din Sankt Petersburg a raportat despre datorii de milioane de euro acumulate de producătorul Aurus. Realitatea este că cererea pentru o limuzină de aproape jumătate de milion de euro, fabricată în Rusia, pur și simplu nu există.

Competiția e cruntă: sedanul chinez Maextro S800, mult mai modern, costă în Rusia doar 15 milioane de ruble (aproximativ 150.000 de euro) – de trei ori mai puțin decât un Aurus.

