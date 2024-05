Kim Ki Nam, arhitectul cultului personalităţii din jurul dinastiei Kim, a murit. Liderul nord-coreean este în doliu

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a recules în faţa sicriului, miercuri dimineaţa devreme, „cu tristeţe amară pentru pierderea unui revoluţionar veteran care a rămas de o loialitate neştirbită” faţă de regim, a relatat KCNA.

Kim Ki Nam, care era spitalizat din 2022, a murit din cauza vârstei sale înaintate şi a „mai multor disfuncţii ale organelor”, a precizat agenţia.

Kim Ki Nam a condus Departamentul de Agitaţie şi Propagandă al Coreei de Nord din 1989 până în 2017, după ce iniţial a fost redactor-şef al ziarului de stat Rodong Sinmun în anii ’70. De asemenea, el a fost vicepreşedinte al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, şi ambasador la Beijing în anii ’50.

După ce a studiat în Uniunea Sovietică, şi-a început cariera sub conducerea lui Kim Ir Sen, bunicul actualului lider, cel care a condus Phenianul de la sfârşitul ocupaţiei japoneze, în 1948, până la moartea sa în 1994. Kim Ki Nam a fost un prieten apropiat al fiului şi succesorului lui Kim Ir Sen, Kim Jong Il (1994-2011), tatăl lui Kim Jong Un.

Kim Ki Nam a fost autorul principalelor sloganuri ale regimului şi al discursurilor liderilor săi. De asemenea, este considerat arhitectul cultului personalităţii instaurat în jurul dinastiei Kim, care conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de trei generaţii. El a susţinut în mod activ transferul ereditar al puterii de la Kim Ir Sen la Kim Jong Il şi apoi la Kim Jong Un.

Familia Kim este venerată aproape religios în Coreea de Nord sub numele de „Linia Paektu”, numită după cel mai înalt munte al ţării şi locul de naştere oficial al lui Kim Jong Il.

Kim Ki Nam „este echivalentul nord-coreean al lui Paul Joseph Goebbels”, şeful propagandei naziste, a declarat pentru AFP Ahn Chan-il, directorul Institutului Mondial pentru Studii Nord-Coreene din Seul.

„Putem spune cu certitudine că toate strategiile de propagandă şi de agitaţie ale dinastiei Kim au încolţit în creierul său”, spune expertul, fost transfug nord-coreean.

KCNA l-a descris miercuri ca fiind „un veteran al partidului şi al revoluţiei, un teoretician prestigios şi un activist politic de prim rang”.

În 2015, imagini difuzate de mass-media de stat l-au arătat pe funcţionarul de rang înalt, care avea la acea vreme optzeci de ani, luând cu sârguinţă notiţe în faţa lui Kim Jong Un, cu aproximativ cincizeci de ani mai tânăr decât el.

O imagine publicată miercuri de Rodong Sinmun îl arată pe Kim Jong Un îmbrăcat într-un costum închis la culoare, în doliu, alături de oficiali ai partidului şi armatei în faţa unui sicriu decorat cu flori, în timp ce o orchestră militară cântă în spatele camerei.

După retragerea lui Kim Ki Nam, rolul de şef al propagandei regimului a fost încredinţat puternicei surori a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, în 2018.

În 2009, Kim Ki Nam a condus o delegaţie nord-coreeană în Coreea de Sud pentru a participa la funeraliile fostului preşedinte Kim Dae-jung, un susţinător al dialogului cu Nordul, care efectuase o vizită istorică la Phenian în 2000. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu preşedintele în funcţie de la Seul, Lee Myung-bak.

Din 2016, el făcea obiectul unor sancţiuni din partea Trezoreriei americane, alături de Kim Jong Un şi alţi lideri, „pentru că au legătură cu încălcări flagrante ale drepturilor omului în Coreea de Nord”.

