Secretarul de stat Marco Rubio a apărat-o miercuri pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, apreciind că a făcut o „treabă foarte bună”, în pofida acuzațiilor de ingerință, relatează Reuters.

Marco Rubio, aflat în vizită în Grecia, a fost întrebat dacă ambasadoarea Guilfoyle a respectat regulile de etică ale Departamentului de Stat.

Kimberly Guilfoyle „face o treabă foarte bună” și este „o ambasadoare puternică aici”, a răspuns șeful diplomației americane într-o conferință de presă comună cu ministrul grec de externe Giorgos Gerapetritis.

Mai mulți senatori americani s-au declarat îngrijorați și au cerut Departamentului de Stat să ancheteze acuzațiile referitoare la ambasadoarea din Grecia. Senatoarea Jeanne Shaheen a cerut explicații în legătură cu informațiile apărute în presa americană potrivit cărora Guilfoyle ar fi amenințat că SUa își pot folosi influența pentru a pune presiune asupra guvernului grec.

Potrivit Wall Street Journal, la o cină cu oficiali greci, în luna martie, Kimberly Guilfoyle ar fi dat România ca exemplu pentru a demonstra că SUA pot determina schimbarea unor guverne în Europa.

Rubio se află miercuri la Atena pentru discuții despre cooperarea strategică dintre cele două țări, în domenii precum securitatea și energia.

La conferința de presă comună cu omologul său grec, șeful diplomației americane a apreciat că alianța dintre SUA și Grecia reprezintă o sursă de stabilitate într-o lume instabilă.