Atacul venit dinspre Kremlin a stârnit reacții la nivel european. Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru investiții și cooperare economică internațională, a cerut public Uniunii Europene să retragă cei 13 militari trimiși în Groenlanda. Mesajul a fost publicat pe rețeaua X, fostul Tweeter.

„Dragă Ursula «Pfizer» von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldați trimiși în Groenlanda”, a scris Dmitriev pe X.

În același mesaj, emisarul Kremlinului a sugerat că Statele Unite ar putea răspunde prin sancțiuni economice: „S-ar putea să primești câte un procent de taxe vamale suplimentare pentru fiecare soldat european aflat pe insulă”, a adăugat Dmitriev.

Declarația vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat impunerea unor taxe vamale de 10% pentru importurile din mai multe state europene, pentru cei care se opun planului său pentru Groenlanda, cu creștere la 25% începând cu 1 iunie.

Reacția liderilor UE: „Nu este o amenințare pentru nimeni”

Anterior, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au avertizat că noile tarife americane riscă să afecteze grav relațiile transatlantice. Cei doi au subliniat că exercițiul militar din Groenlanda este unul danez, coordonat în prealabil cu aliații, și are ca scop consolidarea securității în Arctica.

„Exercițiul răspunde nevoii de consolidare a securității în Arctica și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni”, au transmis liderii europeni.

Trump: „Un joc foarte periculos”

Donald Trump a criticat public intenția Europei de a trimite forțe militare în Groenlanda, pe care a numit-o „un joc foarte periculos”. Liderul de la Casa Albă a susținut că deținerea Groenlandei este necesară pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Trump a mai anunțat că taxele vamale de 10% vor fi aplicate importurilor din Marea Britanie, Germania, Danemarca, Țările de Jos, Norvegia, Finlanda, Franța și Suedia, până la obținerea unor acorduri privind „achiziția completă și totală” a Groenlandei de către Washington.

Atacuri și la adresa șefei diplomației UE

Kirill Dmitriev nu s-a oprit la Ursula von der Leyen. El a reacționat și la declarațiile șefei diplomației europene, Kaja Kallas, care avertizase că Rusia și China profită de diviziunile dintre aliați.

„Dragă Kaja, mai bine să nu bei înainte să postezi”, a scris Dmitriev, comentând afirmațiile acesteia.

Emisarul lui Putin a distribuit și mesajul lui Trump privind tarifele, susținând că acestea marchează „colapsul uniunii transatlantice” și că subiectul „merită discutat la Davos”.

Declarațiile sale vin într-un moment de tensiune crescută între Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, pe fondul disputelor legate de Groenlanda, securitatea arctică și noile bariere comerciale.

Cum erau urmăriți de Miliție și Securitate locuitorii din satele României. „Suspecții" filați de autorități erau erau grupaţi în două tabele: „A" şi „B"
Exclusiv
Știri România 10:00
Cum erau urmăriți de Miliție și Securitate locuitorii din satele României. „Suspecții” filați de autorități erau erau grupaţi în două tabele: „A” şi „B”
O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață" de 50 de metri a oprit circulația
Știri România 09:49
O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață” de 50 de metri a oprit circulația
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii"
Stiri Mondene 10:04
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit"
Exclusiv
Stiri Mondene 10:00
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
