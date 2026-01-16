Stratul de zăpadă ajunge la 1,5 metri

„Toată creasta este încărcată și există posibilitatea declanșării altor avalanșe!”, au precizat reprezentanții Salvamont.





Astfel, conform salvatorilor, în Munţii Rodnei, Munţii Maramureşului şi Munţii Tibleş există un „risc real de avalanşă şi dificultăţi majore de deplasare”, având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat, de până la 1,5 metri, precum şi încălzirea din ultimele zile.

Ce trebuie să aibă un turist în rucsac

Pentru a completa acest tablou și a-i ajuta pe cei care plănuiesc o ieșire la munte în Maramureș, Salvamont a prezentat o listă cu elementele esențiale de siguranță pe care orice turist ar trebui să le aibă în rucsac în aceste condiții:

„Astfel, este vorba de un kit de supravieţuire pe timp de iarnă, format din echipament de siguranţă:

kitul de avalanşă (sondă, lopată, dispozitiv de căutare – DVA, colţari), dacă există intenţia de a ieşi de pe pârtiile amenajate

energie de rezervă: un acumulator extern (power bank), deoarece frigul descarcă bateriile telefoanelor mult mai rapid

sursă de lumină: o lanternă frontală cu baterii de rezervă (ziua este scurtă, iar vizibilitatea poate scădea brusc)

hidratare şi calorii: termos cu ceai cald şi alimente bogate în energie (ciocolată, batoane proteice, nuci),

folie de supravieţuire: ocupă loc puţin, dar poate preveni hipotermia în caz de accidentare”.

Sunetele de tip „whumpf”

De asemenea, conform salvamontiștilor, există câteva semne de pericol la care turiştii trebuie să fie atenţi:

„Sunete de tip «whumpf»: Zgomotul înfundat care indică prăbuşirea unui strat de zăpadă sub greutatea ta. Cornişele de zăpadă: Acele «streaşini» formate de vânt pe creste; nu te apropia de margine, se pot rupe oricând. Schimbarea bruscă a temperaturii: Încălzirea rapidă face zăpada instabilă şi grea”.

De altfel, turiştii fără experienţă sunt sfătuiţi să rămână pe pârtiile amenajate din staţiuni precum Borşa, Cavnic, Şuior sau Izvoare, unde zonele sunt monitorizate şi riscurile sunt controlate.

