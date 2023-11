„Pentru România, această relaţie are un specific foarte aparte. Deja acum câteva decenii, în România ne-am dat seama de valoarea deosebită a relaţiei cu state africane şi am oferit burse, am avut relaţii economice importante. Din păcate, în deceniile care au urmat Revoluţiei de la noi, această relaţie a fost aproape neglijată. Ne-am dat seama că aici s-a comis o eroare strategică în politica externă românească şi am venit cu măsuri de corectare. Am venit cu o nouă strategie pentru Africa și care ţinteşte în mod special partenerii tradiţionali ai României în Africa, cum este în cazul acesta concret Senegalul. Această strategie vrea să exploateze oportunităţile, să consolideze parteneriatele, să deschidă noi sectoare de colaborare economică, în educaţie, în diplomaţie, ş.a.m.d.”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a afirmat că „o strategie de acest tip şi de o greutate extraordinară nu poate să fie implementată prin corespondenţă”.

Klaus Iohannis a dezvăluit că „am găsit oportunităţi deja foarte concrete de colaborare” la parteneri „bucuroși că reluăm această relație veche”, precizând că prin acest turneu „am repus România pe radarul african”.

Potrivit președintelui României, această strategie nu va avea urmări pozitive și practice doar pentru România, ci şi „pentru statele pe care le-am vizitat”, dar și pentru relaţia dintre Uniunea Europeană şi țările africane.

Klaus Ionannis a vizitat Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal

Klaus Iohannis și-a început turneul în Africa în 14 noiembrie și l-a încheiat în 23 noiembrie. Președintele României a vizitat patru țări: Kenya, Tanzania, Capul Verde şi Senegal.

„Vizitele preşedintelui României în Africa reprezintă primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani şi vizează relansarea relaţiilor României cu continentul african, atât în relaţia directă a ţării noastre cu statele africane, cât şi ca parte a efortului comun de la nivel european, în contextul mai larg al nevoii de revigorare a relaţiilor Uniunea Europeană – Africa în spiritul unui nou parteneriat”, a transmis Administrația Prezidențială.

