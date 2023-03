„Sunt onorat să mă întâlnesc cu Alteța Sa Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite. România și Emiratele Arabe Unite sunt parteneri angajați să aprofundeze și să diversifice în continuare legăturile bilaterale. Prioritățile noastre comune: energia și tranziția ecologică, securitatea alimentară, schimbările climatice, infrastructura, educația și urgențele civile”, a transmis președintele Iohannis pe Twitter.

Honoured to meet His Highness Mohamed bin Zayed Al Nahyan, UAE President. ??&?? are partners committed to further deepening&diversifying bilateral ties. Our shared priorities: energy & green transition, food security, climate change, infrastructure, education & civil emergencies. pic.twitter.com/KxWevmlsTV