„Trebuia să îl primesc în această seară pe regele Abdulah al Iordaniei, dar, datorită diletantismului doamnei prim-ministru, care ne-a stricat relația, nu mai e cazul. Regele Iordaniei s-a simtit personal jignit de abordarea doamnei prim-ministru la acel congres în America și a contramandat vizita”, a spus Klaus Iohannis, luni.

Vizita Regele Abdullah II al Iordaniei în România trebuia să aibă loc luni, însă a fost anulată la mai puțin de 24 de ore după ce Viorica Dăncilă a declarat, la Washington, că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Guvernul României a iniţiat un proces de evaluare a oportunităţii mutării Ambasadei României la Ierusalim. De aceea sunt încântată să anunţ astăzi, în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României, şi Guvernul pe care îl conduc vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a spus Dăncilă.

Ulterior, premierul a revenit asupra declarației și a spus că mutarea ambasadei se poate întâmpla doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Constituţie.

„În discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar (…) am formulat într-un mod corect, am spus că trebuie să îndeplinim toţi paşii constituţionali. Nu am spus: eu voi muta ambasada. Am spus că trebuie să respectăm Constituţia”, a spus Dăncilă.

În România, Regele Abdullah al II-lea ar fi trebuit să aibă o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, apoi o întrevedere cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Fotografie principală: Vlad Chirea

Citește și:

Trei ani de închisoare dacă te adresezi cu „tovarăşe”, 10 ani dacă promovezi doctrina printr-o organizație. USR vrea lege împotriva simbolurilor şi propagandei comuniste

Citește mai multe despre Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, ambasada israel, Ierusalim și iordania pe Libertatea.