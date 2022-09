Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat miercuri mobilizarea parțială în țară, urmând să fie chemați 300.000 de rezerviști în războiul din Ucraina.

La puțin timp după anunțul lui Putin, toate biletele pentru următoarele zboruri din Rusia către destinațiile externe din apropiere, inclusiv Armenia, Turcia, Azerbaidjan și Serbia s-au epuizat complet.

De asemenea, s-au semnalat cozi lungi la granițele Rusiei cu Georgia, Finlanda, Kazahstan și Mongolia.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO