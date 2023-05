„Totul a mers bine. Sistemul de apărare antiaeriană a funcţionat bine. Este destul de clar că este vorba despre un răspuns al regimului de la Kiev la loviturile noastre foarte eficiente împotriva unuia dintre centrele sale de comandă”, a declarat Peskov, într-o conferință de presă.

Preşedintele Vladimir Putin a fost informat imediat cu privire la atacul cu drone asupra Moscovei, a precizat Peskov.

„Ziua de lucru a preşedintelui a început foarte devreme. El a fost informat atât de către Ministerul Apărării, primarul Moscovei, guvernatorul regiunii Moscova, cât şi de Ministerul Situaţiilor de Urgenţă”, a mai declarat Peskov.

Mai multe clădiri din Moscova au fost lovite de drone marți dimineață, conform oficialilor locali și presei ruse. Primarul Serghei Sobianin a transmis, într-un mesaj pe Telegram, că nicio persoană nu a fost rănită grav și că pagubele provocate sunt „minore”.

Ucraina, prin vocea lui Mihailo Podoliak, consilier al preşedinţiei ucrainene, a respins acuzațiile Rusiei că se află în spatele atacului și a transmis că nu are „nimic de-a face” cu acesta.

Kremlinul nu a precizat în ce zonă a orașului a avut loc atacul. Potrivit Reuters, dronele au vizat unele dintre cele mai bogate zone ale Moscovei, inclusiv una de vest în care Putin și membrii elitei ruse au reședințe.

