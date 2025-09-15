Ce se întâmplă cu întâlnirea dintre Rusia, SUA și Ucraina

Summitul trilateral Rusia-SUA-Ucraina rămâne incert, conform declarațiilor recente ale oficialilor. Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a contrazis afirmațiile președintelui american Donald Trump privind organizarea apropiată a acestui eveniment.

„Nu, nu există niciun progres până în prezent”, a declarat luni Dmitri Peskov, potrivit agenției TASS, citată de News.ro.

În contrast, Trump și-a exprimat anterior optimismul față de posibilitatea unei întâlniri între liderii celor trei țări, afirmând că aceasta ar putea avea loc „relativ curând”. Declarațiile contradictorii evidențiază complexitatea situației diplomatice actuale.

Obstacole în calea negocierilor de pace

Kremlinul acuză Kievul și partenerii europeni de împiedicarea procesului de pace. Peskov susține că „din partea Kievului procesul este frânat în mod artificial” și că „europenii nu intenționează să acorde atenție cauzelor principale ale crizei”. Aceste afirmații sugerează o divergență fundamentală în abordarea conflictului.

Peskov a confirmat existența unei „pauze” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, acuzând Kievul de lipsă de flexibilitate și disponibilitate pentru „discuții serioase”. El consideră că apelurile Kievului la o întâlnire imediată a liderilor sunt menite doar „să producă un efect emoțional”.

„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”
Recomandări
„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

Viziunea președintelui Trump

Președintele american și-a exprimat recent îndoielile privind posibilitatea unor discuții directe între Zelenski și Putin.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a declarat Donald Trump.

El a sugerat că ar putea fi necesară implicarea sa personală pentru a facilita dialogul și a ținut să transmită că discuțiile vor continua.

„Vor fi discuții, indiferent dacă le numiți summit sau doar o întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi. Sunt incapabili să comunice între ei”, a mai precizat președintele american.

În contextul tensiunilor crescânde, Peskov a făcut o declarație controversată, afirmând că „NATO se află de facto în război cu Rusia”. Această poziție reflectă percepția Moscovei asupra implicării Alianței Nord-Atlantice în conflictul din Ucraina.

Perspective pentru viitor

În ciuda obstacolelor actuale, eforturile diplomatice continuă. Declarațiile contradictorii ale oficialilor ruși și americani reflectă complexitatea situației și dificultatea găsirii unei soluții rapide.

Rămâne de văzut dacă un summit trilateral va avea loc în viitorul apropiat și care ar putea fi impactul său asupra conflictului din Ucraina. Situația rămâne fluidă, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile diplomatice. Recent, Donald Trump și-a schimbat discursul cu privire la ofensiva din Ucraina și a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor”.

Deși există dorința de a organiza un summit Rusia-SUA-Ucraina, diferențele de opinii și tensiunile existente între părți reprezintă obstacole semnificative. Rolul mediatorilor și disponibilitatea părților implicate de a face compromisuri vor fi cruciale pentru progresul negocierilor de pace.

