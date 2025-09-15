Referindu-se la pierderile de trupe ucrainene și ruse, Trump le-a spus duminică jurnaliștilor: „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Puțin mai mulți din Rusia, dar atunci când ești agresor, pierzi mai mult”, a precizat președintele american.

Anterior, Trump a refuzat să condamne Moscova pentru invazie, administrația sa alăturându-se Rusiei și Coreei de Nord, în februarie, pentru a respinge o rezoluție a ONU care sprijinea integritatea teritorială a Ucrainei și condamna Rusia.

SUA s-au opus, de asemenea, unei declarații G7 din februarie care numea Rusia agresor.

Donald Trump a dat vina pe Ucraina pentru război, spunând în aprilie: „Nu începi un război împotriva cuiva de 20 de ori mai puternic decât tine și apoi speri că oamenii îți dau niște rachete”.

Totuși, poziția președintelui american față de Kremlin s-a schimbat pe parcursul verii. Administrația sa a făcut presiuni tot mai mari asupra lui Vladimir Putin, în timp ce președintele rus blochează eforturile lui Trump de a intermedia discuții directe de pace cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am oprit șapte războaie și am crezut că acesta o să fie ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil. Cred că trebuie să fac eu toată discuția. Ei (Zelenski și Putin) se urăsc unul pe altul. Se urăsc atât de mult încât nici nu pot respira”, a spus Trump duminică, referindu-se la invazia Rusiei.

Cum atitudinea mai dură a lui Trump nu a reușit să-l împingă pe Putin la masa negocierilor cu Zelenski, administrația americană se confruntă cu apeluri tot mai insistente pentru a impune sancțiuni mai dure Rusiei.

Duminică, Donald Trump a afirmat că intenționează să facă acest lucru – dar numai după ce Europa va înceta să mai cumpere petrol rusesc și își va înăspri propriul regim de sancțiuni.

Deși președintele SUA a spus că țările europene sunt „prietenele lui”, ele încă „cumpără petrol din Rusia. Eu nu vreau ca ele să cumpere petrol. Și sancțiunile pe care le impun nu sunt suficient de dure”.

Ungaria și Slovacia sunt cei mai mari cumpărători de energie rusească din UE și s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a o elimina treptat.

Vineri, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat faptul că SUA dorește „să înlocuiască de tot gazul rusesc”, afirmând: „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”.

