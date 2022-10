La 7 ani de la Colectiv, s-a împlinit termenul 53 din dosarul de corupție al Unității de Mari Arși de la Spitalul Floreasca, inaugurată de politicieni, dar nefolosită. 53 de termene, nicio sentință

La Tribunalul București, procesul în care medicul Ioan Lascăr e judecat pentru abuz în serviciu a ajuns la termenul 53. E în faza reaudierilor de martori. Faptele s-au petrecut în 2013, presa le-a descoperit în 2015, dosarul a fost trimis în judecată de DNA acum cinci ani, iar de atunci se judecă, fără niciun verdict.

Prima judecătoare a dosarului, Luminița Târțău, s-a pensionat la 48 de ani.

Cazul a erupt când românii au aflat că, în timp ce răniții arși erau îngrijiți în condiții improprii și mureau, o secție modernă de tratare a arșilor cheltuise milioane de euro, fusese inaugurată doar pentru ceremoniile televizate ale miniștrilor, dar nu a putut fi folosită nici la Colectiv, nici timp ani după aceea.

În săptămâna ce marchează 7 ani de la tragedia din clubul Colectiv, la Tribunalul București s-a derulat termenul cu numărul 53 din dosarul barocamerei.

Barocamera era noutatea absolută a „Unității moderne pentru arși” de la Spitalul Floreasca.

Pe 2 noiembrie, la două zile după catastrofa de la Colectiv, presa a dezvăluit că există o unitate de mari arși, modernă, de două ori inaugurată de politicieni, însă nefolosită.

Numai pe barocamera acestei unități s-au plătit 3,4 milioane de lei, bani dați, deși o recepție n-a fost făcută. Iar barocamera n-a funcționat.

Ministrul sănătății, Nicolae Bănicioiu, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, și prof. dr. Ioan Lascar, șeful Clinicii Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, la inaugurarea secției pentru arși la Spitalul Floreasca, în anul 2015 | Foto: Agerpres

Judecătoare pensionată la 48 de ani – judecată reluată

Pe 25 octombrie, la termenul 53, au fost reaudiați trei martori. Îmbrăcat elegant, la costum și cravată, medicul plastician Ioan Lascăr, 74 de ani, a asistat la judecată, așezat în al doilea rând de bănci din sală.

Sunt 5 ani de când Lascăr vine la proces, iar uneori sunt și ceilalți inculpați:

Radu Alexandru Macovei , la data faptelor managerul Spitalului Floreasca

, la data faptelor managerul Spitalului Floreasca Marina-Magdalena Gontariu , atunci șefa biroului de achiziții din cadrul spitalului;

, atunci șefa biroului de achiziții din cadrul spitalului; Aurel Cătălin Galea, administratorul firmei Gemedica, cea care a încasat cele 3,4 milioane de lei.

Procesul a început, pe fond, în septembrie 2018. Însă în decembrie 2021, judecătoarea Luminița Târțău s-a pensionat, la vârsta de 48 de ani, iar dosarul a ajuns la judecătoarea Amalia Andone-Bontas, care a reluat procesul de la capăt.

Cine a fost audiat în săptămâna Colectiv

La termenul de marți au dat declarații un reprezentant al firmei care a câștigat licitația pentru barocameră, Gemedica, dar și doi angajați ai spitalului:

Miron Panaitache , fost director comercial în cadrul Gemedica;

, fost director comercial în cadrul Gemedica; dr. Oana Vermeșan , medic chirurg plastician, fosta coordonatoare a unității de mari arși de la Floreasca;

, medic chirurg plastician, fosta coordonatoare a unității de mari arși de la Floreasca; Elena Blîndu, economist, fostă șefă a ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București), pe atunci director financiar la Spitalul Floreasca

Ei au explicat, în sala de judecată, de ce, imediat după incendiul de la Colectiv, barocamera nu era încă pusă în funcțiune.

„S-au aprins niște butoane”

Medicul chirurg Oana Vermeșan era, la acel moment, coordonatoarea Unității de Mari Arși de la Floreasca. Inițial, a avut calitatea de suspect în acest dosar. Apoi, nu a fost trimisă în judecată de DNA.

Audiată și de procurori, în faza urmăririi penale, Vermeșan a spus că au trecut 8 ani și nu-și mai amintește aproape nimic.

Judecătoarea i-a adus aminte că a semnat documente referitoare la achiziție. Acela a fost momentul în care Vermeșan a precizat că i s-a sugerat să facă asta, pentru ca achiziția să nu pice. Dar a spus că nu-și amintește și cine i-a zis acest lucru.

Mai departe, medicul a declarat că a semnat atât procesul verbal de livrare, cât și de montare a barocamerei. „Mi s-a zis că e necesar, pentru a se face plata. Nu știu cine mi-a zis acest lucru. Când am semnat era instalată, se făcuse o probă… Nu mai știu cine a făcut proba, deci sincer vă spun că nu mai știu”, a menționat ea, sub jurământ.

Procurorii menționează în rechizitoriu că recepția barocamerei nu a fost făcută. În sala de judecată, Vermeșan a declarat că nu mai știe „în ce a constat proba făcută barocamerei. Am văzut că s-au aprins anumite butoane. Eu nu am pregătirea necesară, ca să spun dacă era în condiții perfecte. E o specialitate, medicina hiperbară, care se ocupă de asta”.

Ea a completat draftul caietului tehnic

Oana Vermeșan a mărturisit, la proces, că a adus și ea îmbunătățiri caietului de sarcini. Și că a făcut asta, uitându-se pe internet.

Medicul chirurg Oana Vermeșan

„Da, am semnat documente, am primit un draft al unui caiet de sarcini, l-am aprobat. Cred că domnul profesor Lascăr mi l-a dat, nu mai știu. Conținea toată aparatura care s-a achiziționat în unitatea de arși”, a explicat ea.

Ea a menționat că a verificat inclusiv specificațiile barocamerei. „Am verificat barocamera, am intrat pe internet, am intrat pe parametrii tehnici… le-am confruntat, am mai modificat câte ceva, dar nu mai știu ce, nu-mi mai aduc aminte”, spune ea.

Ce altceva nu mai știe fosta șefă a Unității de Mari Arși de la Floreasca:

„Nu mai știu condițiile în care mi-au fost aduse hârtiile”

„Nu-mi mai aduc aminte dacă am participat la ședințele de deschidere a ofertelor, de evaluare”

„Nu-mi amintesc dacă am fost numită în comisia de evaluare a ofertelor”

„Nu-mi amintesc dacă am participat la vreo procedură de achiziții destinată secției de arși”

Barocamera, găsită cu search pe google

Venit și el să dea declarații, Miron Panaitache, director comercial la Gemedica, a indicat tot internetul ca sursă pentru căutarea barocamerei.

Barocamera | Foto: captură PRO TV

„Am identificat (n.r. – barocamera) pe internet, am găsit firma Grandpharma, i-am contactat, am vorbit cu domnul Tiberiu Pop, adică am sunat la firmă, a zis că ne poate face o ofertă pentru barocameră. La momentul respectiv ne-au informat că erau singurul importator din țară”, a spus el.

Acea barocameră costa în Germania în jur de 550.000 lei, conform rechizitoriului. La Spitalul Floreasca ea a ajuns, prin Gemedica, la un preț de 6 ori mai mare.

În vârstă de 53 de ani, Panaitache a donat 30.200 de lei în contul lui Sorin Oprescu înainte de alegerile pentru președintele României din 2009. De altfel, Gemedica era cunoscută drept o firmă apropiată de fostul medic și primar general al Capitalei care, între timp, a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. E în Grecia, judecătorii de acolo refuzând cererea de extrădare în numele statului român.

„Asta era procedura standard”

Pentru achiziția acestor echipamente medicale de către Spitalul Floreasca, caietul de sarcini a fost întocmit chiar de Ioan Lascăr, șef al Clinicii de chirurgie plastică și membru în comisia de evaluare a ofertelor în cadrul spitalului.

Avocații lui, Ion și Alexandru Cazacu, au vrut să știe de la Mihaela Blîndu, a treia persoană audiată, dacă ea l-a văzut cu ochii ei pe Lascăr întocmind acel caiet.

Iar economista, între timp trecută și pe la șefia ASSMB, a confirmat: caietul de sarcini îl făcea șeful secției.

„Nu l-am văzut personal pe domnul Lascăr întocmind caietul, dar asta era procedura standard. Chiar și în cazul echipamentelor medicale. Doar șeful secției poate ști și ce aparate medicale își dorește și ce beneficii are acest aparat pentru pacientul ars. Este evident că el îl întocmea”, a spus ea la proces.

Martora a vorbit și despre relația cu Ministerul Sănătății în această achiziție. În sala de judecată, ministerul nu și-a trimis niciun reprezentant, deși e parte civilă în cauză.

Hohote de râs și mașină cu șofer

După aproape trei ore de audieri, termenul s-a încheiat. Însă dosarul e departe de un prim verdict: mai sunt încă 6 martori care trebuie să dea declarații.

După ce judecătoarea a anunțat că termenul următor va fi pe 22 noiembrie, toată lumea a ieșit relaxată din instanță.

Ioan Lascăr s-a amuzat alături de avocatul său, Alexandru Cazacu, dar și de apărătorul firmei Gemedica.

Ioan Lascăr împreună cu avocații, la ieșirea din Tribunal

Apoi, și-au luat la revedere. În fața Tribunalului București, medicul era așteptat de șofer, care s-a dat jos și i-a deschis portiera mașinii. Au plecat imediat.

Ioan Lascăr, așteptat cu un bolid de lux

