Audierea fostei șefe a DNA are loc chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie la Bruxelles, pentru a fi audiată la Parlamentul European, Kovesi candidând pentru funcția de procuror-şef al Parchetului European.

La audieri este așteptat, în această dimineață, și fostul premier Victor Ponta.

Adina Florea, procuror-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, a explicat ieri că dosarul în care este audiată a fost deschis în 2018, după o sesizare făcută de afaceristul Sebastian Ghiță.

În privința anchetei, magistratul a precizat că stadiul cercetărilor nu are legătură cu activitatea personală a fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție

„Este o anchetă în derulare în care s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legătură între activitatea personală a unora dintre persoanele cercetate şi stadiul anchetei. Stadiul urmăririi penale de la acest moment a impus începerea urmăririi penale. (…) Aceste întrebări ale dumneavoastră par să fie presiuni care se fac cu privire la o anchetă în curs de desfăşurare.

Este un dosar ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă din decembrie 2018. Este o anchetă în curs unde se vor respecta toate drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor şi se va respecta legea”, a declarat Adina Florea, procuror-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, conform Mediafax.

Joi seară, Sebastian Ghiță a avut două intervenții telefonice, din Belgrad, una la România TV, iar cea de-a doua, la Antena 3, în care a vorbit despre probele pe care le-a trimis procurorilor.

„Eu am fost unul dintre aceia care știa câte ceva despre ea. Magistrații au început să investhigeze. Eu am fost audiat prin teleconferință. Eu am probe: poze, filme și martori. Astea le am pentru mărturia mincinoasă. Nu vă spun nimic despre martori. După ce ancheta procurorilor va fi finalizată, voi da filmele și pozele cu Kovesi”, a spus Ghiță.