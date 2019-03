Potrivit surselor citate, fosta șefă a DNA are calitatea de inculpat, a fost plasată sub control judiciar și are interdicție de a părăsi ţara.

După șase ore de audieri la Secția pentru Investigarea Magistraților, Laura Codruța Kovesi a declarat că a primit interdicție din partea procurorului de caz de a mai vorbi cu presa.

”Am interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul în care am fost citată”, a declarat Kovesi la ieșirea de la Secția pentru Investigarea Magistraţilor.

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție au formulat învinuirile oficiale la adresa fostului procuror-șef al DNA, pe care i le-au adus la cunoștință în timpul audierii de joi, 7 martie. Astfel, Laura Codruța Kovesi este urmărită penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat în modalitatea coordonării (…) şi complicitate la represiune nedreaptă sub forma participaţiei improprii.

Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat miercuri, 27 martie, la CSM, unde există pe rol două rapoarte întocmite pe numele ei de către Inspecţia Judiciară cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare. Fosta şefă a DNA a declarat la ieşirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, că are acţiuni disciplinare împotriva ei cum nu are niciun alt procuror.

