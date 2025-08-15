Avionul din „cazul cocainei”, din nou în centrul atenției

Potrivit The Moscow Times, avionul de tip Iliușin Il-96, cu numărul de înmatriculare RA-96023, a decolat joi dimineață, la ora locală 08:00, de pe Aeroportul Vnukovo din Moscova și a aterizat la Anchorage, Alaska, după câteva ore.

Agenția de presă TASS susține că aeronava transportă echipa de avangardă și membri de rang înalt ai delegației ruse, înaintea Summitului Trump – Putin, unde vor avea loc negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina.

Odată ajuns în Alaska, Lavrov a atras atenția și printr-un detaliu vestimentar: a apărut purtând un pulover inscripționat cu „URSS”.

Cum a devenit avionul faimos în scandalul din Argentina

RA-96023 a devenit celebru în 2018, când autoritățile argentiniene au confiscat aproape 400 de kilograme de cocaină de la o clădire a misiunii diplomatice ruse din Buenos Aires. Presa locală și anchetatorii au indicat că drogurile ar fi fost transportate cu acest avion.

În 2021, un juriu din Moscova i-a găsit vinovați pe patru bărbați, Ali Abyanov, Vladimir Kalmykov, Andrei Kovalciuk și Ishtimir Hudjamov, în ceea ce presa a numit „cazul cocainei”.

Procurorii au susținut că, în 2016, omul de afaceri Andrei Kovalciuk a cumpărat drogurile din Argentina, le-a pus în valize și le-a ascuns într-un depozit al școlii ambasadei ruse. Managerul de proprietăți al ambasadei, Ali Abyanov, ar fi sigilat bagajele imitând pachetele diplomatice, cu hârtie specială și sigilii de ceară.

Când contractul lui Abyanov s-a încheiat, succesorul său a descoperit valizele suspecte. Serviciul de securitate al ambasadei le-a deschis și a găsit cocaina.

Operațiunea cu făină și arestările

Poliția argentiniană a confiscat drogurile și le-a înlocuit cu saci de făină, pentru a prinde făptașii. Bagajele-capcană au fost trimise înapoi la Moscova. Pe 12 decembrie 2017, Abyanov, Kalmykov și Hudjamov au fost arestați în Moscova, când au încercat să ridice valizele. Kovalciuk a fost prins în Germania și extrădat.

Toți cei implicați au negat acuzațiile, susținând că făceau afaceri legale și că bagajele ar fi conținut inițial cafea, trabucuri și pietre semiprețioase. Ei au afirmat că nu știu cum a ajuns cocaina în interior.

Cine face parte din delegația rusă din Alaska

Rusia a anunțat oficial componența delegației pentru negocierile din Alaska. Din echipă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe.

