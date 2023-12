Nu este clar dacă Lee și-a luat viața, dar poliţia primise un raport potrivit căruia acesta ar fi plecat de acasă, după ce a scris un memoriu, a precizat agenţia de ştiri Yonhap.

„Nu există nicio modalitate de a ne stăpâni tristețea și disperarea. Rugăm publicul să se abțină de la răspândirea faptelor false bazate pe speculații și rapoarte răuvoitoare, astfel încât călătoria finală a decedatului să nu fie una nedreaptă”, a transmis într-un comunicat compania de management a actorului, citată de ABC News.

Anchetat din octombrie 2022 pentru presupus consum de droguri, după ce a fost suspectat că a consumat substanțe interzise într-un bar din Seul, actorul a declarat că nu a știut că erau droguri ilegale.

Antreprenoarea ar fi spus poliţiei că Lee Sun-kyun a consumat droguri la ea acasă de mai multe ori – lucru pe care el l-a negat. Anterior, el solicitase, prin intermediul avocatului său, să fie supus unui test cu detectorul de minciuni.

Testele sale de droguri au avut rezultate negative sau neconcludente, a adăugat raportul.

A existat un interes extins în jurul anchetei, care a provocat daune considerabile reputaţiei lui Lee. Din cauza acestor acuzații, actorul a fost scos din No Way Out, un serial TV de mister ale cărui filmări au început în octombrie.

Lee Sun-kyun, care a fost căsătorit şi a avut doi fii cu actriţa Jeon Hye-jin, a avut o carieră actoricească de peste două decenii.

A jucat în rolul principal în zeci de filme şi emisiuni TV, și a devenit celebru pe plan internaţional după rolul lui Park Dong-ik din „Parasite” (Parazit), tatăl din bogata familie Park.

Filmul a luat patru premii la Gala Oscar din 2020, inclusiv cel mai bun film – devenind primul film de limbă non-engleză care a câştigat acest premiu.

FOTO: Profimedia

