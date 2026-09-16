Leroy Merlin, retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, a inaugurat astăzi, 16 septembrie, primul său magazin din Brăila și cel de-al 26-lea din România, în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de euro. Situat pe Șoseaua Râmnicul Sărat, nr. 90, magazinul va fi gestionat de o echipă formată din circa 100 de angajați, care vor asigura clienților acces la întreaga gamă de produse și servicii Leroy Merlin.

Noua unitate comercială dispune de o suprafață totală de 8.500 de metri pătrați, dintre care 5.600 de metri pătrați reprezintă sala de vânzare, iar 2.900 de metri pătrați sunt dedicați zonei Drive. În plus, magazinul integrează încă de la deschidere soluții menite să contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la reducerea consumului de energie, precum iluminatul LED și un sistem inteligent de management al clădirii (BMS).

Prin deschiderea magazinului din Brăila, Leroy Merlin își extinde rețeaua în România și își consolidează prezența în noi teritorii. Noua unitate le oferă clienților din Brăila și din localitățile învecinate acces mai facil la produsele și serviciile companiei, precum și la soluții pentru proiectele de construcție, renovare și amenajare.

Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin

„Ne uităm cu atenție la zonele în care simțim că produsele și soluțiile Leroy Merlin pot răspunde unei nevoi reale și unde putem avea un rol relevant pentru comunitatea locală. Într-un context economic în care oamenii sunt tot mai atenți la bugetele lor, vrem să fim un sprijin pentru clienți, oferindu-le prețuri mici în fiecare zi și soluții care să îi ajute să își ducă proiectele la bun sfârșit, indiferent de dimensiunea lor. Deschiderea magazinului din Brăila este, pentru noi, un pas în această direcție și ne bucurăm să începem să construim o relație pe termen lung cu comunitatea de aici”, a declarat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Cu ocazia deschiderii, Leroy Merlin a pregătit o serie de acțiuni dedicate clienților. În perioada 16–20 septembrie, aceștia vor primi un voucher în valoare de 20 de lei la orice cumpărătură, iar între 21–27 septembrie, clienții care își scanează cardul Leroy Merlin vor putea participa la o tombolă cu un premiu în valoare de 15.000 de lei. Acțiunile continuă în următoarele săptămâni cu tombole pentru un triciclu Evotools, în perioada 28 septembrie – 4 octombrie, și pentru un set de unelte Einhell, între 5–11 octombrie.

Deschidere magazin Leroy Merlin Brăila

Magazinul Leroy Merlin din Brăila va fi deschis publicului de luni până sâmbătă, în intervalul 07:00 – 21:00, iar duminica între 08:00 – 20:00. Clienții sunt invitați să descopere întreaga gamă de produse și servicii disponibile, într-un spațiu modern, accesibil și adaptat fiecărui proiect de amenajare și construcție, indiferent de amploare.

Despre Leroy Merlin

Leroy Merlin, companie membră a ADEO, este lider european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 100 de ani ca retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit. compania își asumă misiunea de a oferi clienților soluții complete pentru casă și grădină, susținută de angajamentul de a oferi prețuri mici în fiecare zi.

Grupul ADEO deține o rețea de peste 1.300 de magazine în 11 de țări, deservind 500 de milioane de locuitori și profesioniști, și reunește 115.000 de angajați formați într-o cultură a intraprenoriatului. Toate entitățile grupului sunt unite de un scop comun: acela de a fi utile oamenilor, comunităților și societății în ansamblu, oferind soluții eficiente și responsabile pentru îmbunătățirea locuințelor.