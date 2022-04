Potrivit estimărilor presei locale, aproximativ 200 de femei cu saci negri pe cap și mâinile legate la spate s-au aliniat pe strada unde se află reprezentanța diplomatică. Protestatarele au venit pe jumătate dezbrăcate și s-au stropit cu vopsea roșie pe lenjeria intimă și pe picioare, pentru a denunța brutalitatea violențelor sexuale comise de militarii ruși.

A protest against sexual violence and war crimes in Ukraine was held near Russian embassy in #Riga. According to local media estimates, about 200 women with black bags on their heads, hands tied behind their backs and fake blood on their feet lined the street in front of embassy. pic.twitter.com/cPsQdx1vPg