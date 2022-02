Acționarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistrați în registrul acționarilor emitentului, la data de 28/01/2022. Plățile au început la data de 18/02/2022, dar deținătorii de acțiuni își pot încasa acești bani până cel mai târziu la data de 18/02/2025.

Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează fie prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acționari, fie în numerar, la ghișeele bancare ale BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. din întreaga țară.

Cu o valoare nominală de 0,52 de lei, acțiunile Fondului Proprietatea (simbol FP) se tranzacționează la Bursa de Valori București, la un preț mediu înregistrat în ultimele zile de 2,0750 lei. În ultimele 52 de săptămâni, prețul maxim înregistrat a fost de 2,220 lei/acțiune, iar cel minim de 1,555 lei/acțiune.

Cele 6,4 miliarde de acțiuni ale FP sunt deținute în proporție de 10,07% de Fondul de pensii administrat privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A, 16,62% de The Bank of New York Mellon (American Depozitary Receipts) și 73,30% de alți acționari.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor și a oricăror alte sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru.

