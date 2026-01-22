„Suntem dispuși să colaborăm cu SUA”

„Am spus de la bun început că statutul nostru de stat suveran nu poate fi discutat; nu poate fi schimbat”, a declarat ea reporterilor joi.

„Suntem dispuși să colaborăm cu SUA, așa cum am făcut întotdeauna în privința securității. Dar limitele noastre (sunt că) regulile noastre democratice nu pot fi discutate.”

Ca parte a acordului de rezolvare a crizei declanșate de amenințarea tarifară a lui Donald Trump, care a pus întreaga alianță transatlantică în pragul colapsului, Frederiksen a cerut NATO să aibă o „prezență permanentă” în regiunea arctică, „inclusiv în jurul Groenlandei”, a spus ea, fără a oferi detalii despre compromisul mediat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Davos, Elveția.

În același timp, a adăugat ea, discuțiile bilaterale dintre Copenhaga, Nuuk și Washington ar trebui să continue „cu respect, fără a se amenința reciproc”.

„Sper să se găsească o soluție politică în cadrul democrației și al modului în care cooperăm ca aliați”, a declarat Frederiksen.

Consiliul pentru Pace al lui Trump, pe agenda discuțiilor

Pe lângă starea turbulentă a relațiilor UE-SUA, cei 27 de lideri vor discuta și despre Consiliul pentru Pace al lui Trump și ce poziție ar trebui să adopte blocul comunitar, deoarece Franța, Italia și Suedia au anunțat că nu vor participa.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat miercuri la ameninţări în legătură cu preluarea Groenlandei de la Danemarca, dar acest lucru nu a reuşit să calmeze nervozitatea guvernelor cu privire la atitudinea Americii faţă de Europa.

„Lumea s-a schimbat definitiv”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos. „Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a subliniat ea.

Acord-cadru cu NATO privind Groenlanda

Statele Unite și Danemarca vor renegocia un pact de apărare din 1951 privind Groenlanda, a declarat joi pentru AFP o sursă familiarizată cu discuțiile purtate miercuri, la Davos, între președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Donald Trump a anunțat miercuri că a ajuns la un acord-cadru cu NATO privind viitorul Groenlandei. Această declarație a venit după discuții despre posibilitatea ca SUA să obțină suveranitate asupra unor teritorii pentru baze militare, conform unor oficiali occidentali.



