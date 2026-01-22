„Suntem dispuși să colaborăm cu SUA”

„Am spus de la bun început că statutul nostru de stat suveran nu poate fi discutat; nu poate fi schimbat”, a declarat ea reporterilor joi.

„Suntem dispuși să colaborăm cu SUA, așa cum am făcut întotdeauna în privința securității. Dar limitele noastre (sunt că) regulile noastre democratice nu pot fi discutate.”

Ca parte a acordului de rezolvare a crizei declanșate de amenințarea tarifară a lui Donald Trump, care a pus întreaga alianță transatlantică în pragul colapsului, Frederiksen a cerut NATO să aibă o „prezență permanentă” în regiunea arctică, „inclusiv în jurul Groenlandei”, a spus ea, fără a oferi detalii despre compromisul mediat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Davos, Elveția.

În același timp, a adăugat ea, discuțiile bilaterale dintre Copenhaga, Nuuk și Washington ar trebui să continue „cu respect, fără a se amenința reciproc”.

„Sper să se găsească o soluție politică în cadrul democrației și al modului în care cooperăm ca aliați”, a declarat Frederiksen.

Consiliul pentru Pace al lui Trump, pe agenda discuțiilor

Pe lângă starea turbulentă a relațiilor UE-SUA, cei 27 de lideri vor discuta și despre Consiliul pentru Pace al lui Trump și ce poziție ar trebui să adopte blocul comunitar, deoarece Franța, Italia și Suedia au anunțat că nu vor participa.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat miercuri la ameninţări în legătură cu preluarea Groenlandei de la Danemarca, dar acest lucru nu a reuşit să calmeze nervozitatea guvernelor cu privire la atitudinea Americii faţă de Europa.

„Lumea s-a schimbat definitiv”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos. „Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a subliniat ea.

Acord-cadru cu NATO privind Groenlanda

Statele Unite și Danemarca vor renegocia un pact de apărare din 1951 privind Groenlanda, a declarat joi pentru AFP o sursă familiarizată cu discuțiile purtate miercuri, la Davos, între președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Donald Trump a anunțat miercuri că a ajuns la un acord-cadru cu NATO privind viitorul Groenlandei. Această declarație a venit după discuții despre posibilitatea ca SUA să obțină suveranitate asupra unor teritorii pentru baze militare, conform unor oficiali occidentali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Premiu de 1,1 milioane de lei, câștigat la tragerea Noroc a Loteriei Române cu un bilet jucat la Bacău
Știri România 21:35
Premiu de 1,1 milioane de lei, câștigat la tragerea Noroc a Loteriei Române cu un bilet jucat la Bacău
Șeful Armatei îi liniștește pe români: NATO este de neclintit, teritoriul național va fi apărat
Știri România 21:33
Șeful Armatei îi liniștește pe români: NATO este de neclintit, teritoriul național va fi apărat
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…”
Fanatik.ro
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 17:44
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
ObservatorNews.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
KanalD.ro
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”

Politic

Traian Băsescu, despre Comitetul pentru Pace al lui Donald Trump: „Vrea să-şi facă o jucărie proprie”
Politică 19:36
Traian Băsescu, despre Comitetul pentru Pace al lui Donald Trump: „Vrea să-şi facă o jucărie proprie”
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Politică 18:24
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat
Fanatik.ro
Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința