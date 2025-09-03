Postarea se bazează pe anunțul făcut de realizatoarea TV de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, care, la rândul său, afirma: „La AEP a descins o delegație de la Ambasada SUA, împreună cu un reprezentant al Departamentului de Stat, venit special să investigheze anularea alegerilor! Întrebările au fost legate de motivul anulării, dar și de motivul schimbării din funcție a lui Toni Greblă!”

Ce verificăm?

Dacă delegația americană a descins la AEP pentru a investiga anularea alegerilor și a-i face dreptate lui Călin Georgescu.

Verificare

Răspunsul AEP

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este instituția „care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale și europene în materie.”

În contextul prezentat mai sus, AEP a avut o reacție promptă, dând, încă din 22 august 2025, un comunicat de presă în care a făcut anumite precizări, date fiind „informațiile false apărute în spațiul public cu privire la întâlnirea dintre reprezentanții Autorității Electorale Permanente și o delegație a Statelor Unite ale Americii.”

Astfel, AEP a confirmat întâlnirea, însă a precizat că aceasta face parte dintr-o serie obișnuită de întâlniri pe care instituția le are cu partenerii externi, iar „discuțiile au vizat sistemul electoral românesc în ansamblu și nu s-au concentrat pe un anumit scrutin.”

În comunicatul citat, AEP adaugă faptul că subiectele abordate în cadrul întâlnirii au fost din domeniul „legislației electorale, al procedurilor din secțiile de votare și al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale […] au vizat teme uzuale abordate în contextul schimburilor de experiență pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România și nu au depășit cadrul general al discuțiilor purtate de-a lungul timpului cu specialiști din instituții omoloage, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale care activează în domeniul electoral.”

Alte vizite ale delegației americane

În contextul alegerilor prezidențiale din România, au existat mai multe întâlniri între reprezentanții SUA și AEP, după cum se menționează și în comunicatul dat de instituție: „delegați ai Ambasadei SUA la București au fost prezenți la toate programele de observare ale alegerilor din 2024 și 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale.”

Astfel, în noiembrie 2024, conducerea AEP s-a întâlnit cu observatorii internaționali acreditați, printre care și diplomați din SUA, în cadrul Programului Electoral de Observare, derulat cu scopul „asigurării transparenței activităților specifice desfășurării proceselor electorale și a informării corecte cu privire la respectarea standardelor europene și internaționale în materie electorală”, după cum informa AEP în acest comunicat.

În mai 2025, AEP a avut o altă întâlnire cu observatorii internaționali, iar în ziua votului mai multe echipe ale Ambasadei SUA au fost prezente în secțiile de votare, pentru a observa cum se desfășoară procesul electoral, fapt anunțat de reprezentanții Ambasadei într-o postare pe Facebook, citată în acest articol.

În România a fost prezent și vicepreședintele Comisiei Electorale Federale (FEC) din SUA, James E. Trainor, care a condus delegația americană. Din acest articol aflăm că el și-a exprimat opinia despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 și, considerând că au existat interferențe externe în procesul electoral, a salutat decizia organizării unui nou scrutin: „Una dintre influenţele alegerilor din noiembrie a fost prezenţa mare de pe TikTok. Toate aceste lucruri afectează înţelegerea democraţiei ca exprimare a voinţei românilor. Aplaud decizia de a face un pas drastic şi de a face alegeri noi.”

Ulterior participării sale ca observator la alegerile prezidențiale din mai, James Trainor a scris un articol în care a lăudat felul în care s-a desfășurat procesul electoral, afirmând: „Am asistat direct la un proces electoral care nu numai că a îndeplinit, dar a depășit în multe privințe standardele democratice internaționale. În calitate de membru al Comisiei Electorale Federale, am observat alegeri pe tot globul, iar sistemul României se distinge ca model de transparență, securitate și dăruire civică.”

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, în presă au apărut informații despre faptul că echipa sa a apelat la sprijin american, iar unii politicieni americani și-au exprimat aprecierea față de el, criticând anularea turului doi.

Însă, la acel moment, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a dezmințit aici ideea existenței unei susțineri americane pentru Călin Georgescu: „Pe scurt – nu există nicio susţinere oficială din partea americană pentru candidatul Georgescu. Echipa Preşedintelui Trump a negat că vreun oficial american al viitoarei administraţii ar călători în România în perioada următoare pentru a participa la evenimente alături de candidatul Georgescu. Informaţia este falsă.”

Concluzie

A existat o vizită a delegației SUA la AEP, dar nu a fost vorba despre o descindere, scopul vizitei nefiind acela de a derula o investigație la nivelul instituției. A fost vorba despre o întâlnire obișnuită, dintr-o serie de alte întâlniri care au avut loc în contextul alegerilor prezidențiale din România, ca parte a practicii internaționale de colaborare în vederea asigurării transparenței și bunei desfășurări a proceselor electorale.

AEP a infirmat informațiile conform cărora vizita delegației americane ar fi avut legătură directă cu un anume scrutin sau candidat, acestea dovedindu-se, așadar, false.

