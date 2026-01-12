Lift panoramic montat în interiorul Palmariului

Potrivit acestuia, ascensorul panoramic a fost deja livrat și montat, fiind una dintre atracțiile principale ale noii sere tropicale.

„Pe șantierul serei tropicale din Grădina Botanică a fost livrat și montat ascensorul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interiorul Palmariului, aflat la 20 de metri înălțime, de unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor. În paralel, a început și amenajarea alveolelor în care vor fi aclimatizate plantele tropicale și se pregătește structura viitoarei pardoseli din sticlă, ce va permite observarea exponatelor în cele mai mici detalii”, a transmis Costel Fotea.

Sera tropicală va avea 2.500 de metri pătrați

Noua seră tropicală din Grădina Botanică Galați va avea o suprafață totală de 2.500 de metri pătrați și va găzdui sute de specii de plante exotice din Africa și America de Sud.

Proiectul include spații didactice și expoziționale; liftul panoramic; o terasă cu punct de belvedere, de unde vizitatorii vor putea admira panorama orașului Galați.

Președintele CJ Galați a subliniat că vechiul ansamblu va fi complet transformat „în cea mai frumoasă și modernă seră de plante exotice din țară, o veritabilă pădure tropicală”.

De asemenea, vor fi amenajate zone dedicate expozițiilor temporare și activităților educaționale, menite să atragă atât publicul larg, cât și elevii și studenții.

Proiectul face parte din programul de modernizare și extindere a Grădinii Botanice din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați și este finanțat integral de Consiliul Județean Galați.