„Companiile au responsabilitatea de a menține o presiune economică asupra președintelui Putin”, spun cercetătorii, într-un editorial publicat de New York Times.

Economia Rusiei este puternic zdruncinată

De când Rusia a invadat Ucraina, sute de firme și-au suspendat temporar activitățile în Rusia, ori și le-au restrâns. Printre ele companii mari, precum Coca Cola, McDonalds, Chanel, Decathlon, Burger King, Hyundai, IBM, Samsung, Adobe, Generali, eBay sau Jysk. E greu de spus dacă simțul moralității a stat, într-adevăr, la baza deciziilor, spun profesorii care au întocmit baza de date, cert este însă, continuă ei, că sunt demersuri care depășesc ce poate însemna o sancțiune impusă de legile internaționale.

„E prea de vreme să putem spune dacă această mișcare va forța Rusia să oprească războiul, dar sancțiunile pe care le aplică aliații Ucrainei deja au zdruncinat economia Rusiei”, scriu Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian, doi dintre cercetătorii de la Yale.

Scopul lor este de a le arăta oamenilor ce companii susțin în continuare Rusia, prin importuri, exporturi și taxe, și a le determina pe acestea, prin presiunea publică, să se retragă complet din țara care a pornit invazia împotriva Ucrainei.

„Clienții ar trebui să știe dacă firmele care le fac mâncarea, hainele și alte produse sunt implicate complet în oprirea atrocităților comise de Putin”, explică ei.

Cine a plecat, cine s-a retras temporar, cine „finanțează”

Companiile au fost împărțite în cinci categorii, notate de la F la A, după sistemul de notare din școlile americane, unde A este cea mai mare notă.

Astfel, până vineri, 8 aprilie, situația arăta așa:

250 de companii și-au oprit complet activitățile în Rusia

Ele au primit nota A. Sunt firme care fie au închis toate sucursalele de-acolo și s-au retras, fie au oprit parteneriatele cu Rusia. Spre exemplu, platforma Airbnb nu mai acceptă rezervări pentru Rusia, lanțul german de supermarketuri Aldi și-a închis magazinele și și-a retras produsele, American Airlines nu mai face zboruri spre Rusia sau deasupra țării, Deichmann și-a oprit operațiunile acolo, în timp ce Deloitte a plecat complet din Rusia.

De asemenea, câteva federații internaționale de sport au interzis sportivilor ruși să participe la competițiile organizate de ele, producători de mașini precum Mitsubishi Electric și-au oprit vânzările și același lucru au făcut și Pandora, Signet Jewelers și Swarovski. Spotify și-a închis și ea birourile din Rusia.

257 de companii și-au suspendat temporar activitățile

Sunt companii care au primit nota B și care încă nu exclud posibilitatea reluării afacerilor în Rusia. De exemplu, Adidas, American Express, Amway, Apple, care și-au suspendat vânzările și alte operațiuni.

Asian Infrastructure Investment Bank și Bank of China au interzis accesul Rusiei la piața de capital, iar producătorii de mașini Audi, BMW și Hyundai și-au închis temporar punctele de producție din orașele ruse. Canon și CCC nu mai livrează nici ele în Rusia, iar Chanel și-a închis magazinele și apoi a oprit vânzarea produselor sale către intermediarii care intenționau să le ducă în Rusia, ceea ce a provocat proteste ale unor tinere influencerițe de pe Instagram.

McDonald’s și-a închis restaurantele.

72 de companii și-au oprit doar o parte din activități, continuă altele

Aceste firme au primit nota C. De exemplu, firma de electrocasnice Bosch a suspendat câteva transporturi în și din Rusia și a închis câteva fabrici, Enel a oprit investițiile aflate în curs în Rusia, iar compania producătoare de dulciuri Mars și-a oprit publicitatea în Rusia și nu mai exportă acolo.

Compania de cosmetice Oriflame a oprit vânzările online, dar nu și pe cele fizice.



99 de companii „trag de timp”, suspendându-și doar investițiile viitoare

Firmele au primit nota D. Printre ele, Bayer, AstraZeneca, BlaBlaCar, Colgate-Palmolive, Danone, Delonghi, Henkel, Hilton, Nestle (care a oprit însă întreaga publicitate și importurile și exporturile neesențiale în și din Rusia), Pfizer și Philips.

194 de companii își continuă activitatea în Rusia

Nota F. De exemplu, companii de electronice Acer și Asus, de zboruri – Air Serbia, care are cel puțin 15 zboruri pe zi spre Rusia, Alibaba, lanțul de magazine Auchan, Calzedonia, New Yorker, foarte multe companii de IT și de construcții din China, Dr. Oetker, Hochland, Lenovo, Leroy Merlin, Red Bull, Raiffeisen Bank.

„Toate companiile private trebuie să-și înceteze activitățile în Rusia”

Cercetătorii de la Yale care au creat baza de date consideră că orice mare corporație prezentă în Rusia trebuie să se declare public împotriva invaziei ruse – și să acționeze întocmai.

„Toate companiile private trebuie să-și înceteze activitățile în Rusia. Cetățenii ruși vor suferi, într-adevăr, din cauza asta, dar dacă de asta e nevoie pentru a-l opri pe Putin să ucidă ucrainenii nevinovați, asta trebuie să se întâmple”, spun ei.

Suntem conștienți că unele companii fac afaceri și cu alte state cu regimuri opresive din lume, dar acum este ocazia să tragă linie cu unul dintre ele, care a pornit un război neprovocat, și să facă o diferență. Pe lista asta făcută de noi sunt unele dintre cele mai mari branduri care pleacă din Rusia, alături de altele care continuă să-l ajute pe Putin cu importurile și exporturile lor și cu taxele pe care le plătesc.

