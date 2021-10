Azi, liberalii s-au întâlnit într-o ședință a Biroului Executiv pentru a vota lista numelor care vor intra în guvernul Ciucă, dar și programul de guvernare.

„Am aprobat lista de miniștri din guvernul Ciucă și programul de guvernare. Azi sau mâine vom avea un BPN în care vom vota lista finală”, a declarat Florin Cîțu, președintele PNL, într-o conferință de presă susținută vineri.

Ulterior, premierul desemnat a anunțat ce nume vor intra în guvernul său.

„Am prezentat în Biroul Executiv propunerile pentru ministerele pe care PNL va propune pentru ministerul Justiției pe doamna Alina Gorghiu, pentru ministerul Economiei domnul Florin Roman, pentru Ministerul Apărării pe domnul Cătălin Predoiu, la ministerul Agriculturii pe Mircea Fechet și la ministerul Cercetării pe domnul Robert Sighiartău”, a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă guvernul Ciucă are șanse să treacă în Parlament Florin Cîțu a răspuns:

„Bineînțeles. Acest guvern va trece. Avem un guvern care va avea susținere și avem un program de guvernare cu soluții pentru situația prin care trece România”, a spus Florin Cîțu.

Un răspuns a venit și din partea premierului desemnat Nicolae Ciucă:

„În urmă cu câteva zile am avut întâlnirea la sediul PNL și m-ați întrebat dacă îmi depun mandatul, așa cum am spus atunci, o spun și acum: nu îmi depun mandatul. Sigur așa cum arată situația și cifrele, matematic guvernul nu are șanse să treacă, pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe guvernul în parlament. Totuși ținând cont de situația în care ne aflăm azi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în parlament pentru că de azi până miercuri mai este timp”, a spus Nicolae Ciucă în conferința de presă.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă a precizat că s-a consultat permanent în aceste zile de negocieri cu conducerea PNL.

„Nu a fost zi în care să nu fi purtat discuții și să fi negociat fără să fi avut partea de informare către partid. M-am încadrat în limitele mandatului și asta am avut. Am văzut partea pozitivă prin care România putea avea un guvern cât mai repede”, a explicat Ciucă.

Nicolae Ciucă are nevoie de 234 de voturi pentru a trece prin Parlament guvernul său.

Citeşte şi:

1.482 de zile la „Obregia”. Drumul unui pacient fără identitate într-un sistem fără resurse

Planul Ministerului Educației pentru redeschiderea școlilor din 8 noiembrie. Anunțul lui Sorin Cîmpeanu

Noi detalii din ancheta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Avocat: Un neon desprins din tavan ar fi provocat incendiul din secţia ATI

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 16 ani era pe culmile succesului în România. Acum este în arest la domiciliu, incredibil ce acuzații i se aduc

Playtech.ro Avertismentul lui Raed Arafat: “Vor fi în continuare zile cu număr mare de decese”

Observatornews.ro Publicaţie din Germania: „Idioții Europei“ - românii, bulgarii şi ucrainienii, pe lista neagră pentru că refuză vaccinarea

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Ce trebuie să știe românii care consumă energie până în 300 kW şi gaze până în 200 m cubi lunar

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor