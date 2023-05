Preşedintele Klaus Iohannis a anunțat vineri că este onorat să se afle la Londra, unde participă la recepţia oferită de regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham şefilor de delegaţii cu ocazia încoronării sale.

Şeful statului a publicat o fotografie pe conturile sale de socializare, în care apare alături de soția sa, Carmen. În mesajul care însoțește imaginea, Klaus Iohannis afirmă că încoronarea regelui Charles este un moment istoric.

Honoured to be in London today for the Coronation of His Majesty King Charles III. Delighted to participate in this ceremony, a historic moment and a celebration of longstanding traditions. pic.twitter.com/CIpT1b7PlV