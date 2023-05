Mall, celebrul drum care leagă Palatul Buckingham de Trafalgar Square, este deja plin de admiratori ai familiei regale, care au sosit cu o zi înainte pentru a prinde locuri bune de unde să urmărească sâmbătă încoronarea regelui Charles. Pe aici, familia regală și sute de trupe vor trece în procesiunea către Westminster Abbey, unde va avea loc încoronarea sâmbătă, începând cu ora locală 11.00 (13.00 în România).

Vineri după-amiază, regele Charles a coborât din mașină și a mers pe jos pe o parte a drumului, salutând mulțimea, în timp ce Catherine, prințesa de Wales și soțul ei, prințul William, au mers pe cealaltă parte a drumului, făcând același lucru.

King Charles, Prince William and Kate greet crowds in London on The Mall ://bbc.in/3NCKVE4 pic.twitter.com/sCoDxKxz3W