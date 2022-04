Imaginile publicate de agenția turcă au fost surprinse în timpul nopții, când nava era cuprinsă de flăcări.

⚡️There are footage of the fire on the cruiser Moskva, published by the Turkish Anadolu agency. ? Ax Live #Ukraine #UkraineWar #Russia #UkraineInvasion pic.twitter.com/1CVdYoG2sN