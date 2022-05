Andersson a punctat este nevoie de garanțiile formale de securitate care vin odată cu apartenența la Alianță Nord-Atlantică. Dacă Suedia ar fi singura țară din regiunea baltică care nu ar adera la NATO, atunci „am fi într-o poziție foarte vulnerabilă”, a spus ea.

Potrivit acesteia, în calitate de membru al NATO, Suedia nu doar va obține mai multă securitate, ci va și contribui la mai multă securitate. „Suedia va fi un garant al securității”, a precizat Andersson.

Conferința premierului suedez a fost organizată la scurt timp după ce Partidul Social Democrat, aflat la putere, a anunțat că sprijină aderarea la NATO, în urma invaziei ruse din Ucraina. Acest pas deschide calea depunerii unei cereri oficiale de aderare din partea guvernului de la Stockholm, transmit marile agenții internaționale, preluate de Agerpres.

Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a catalogat decizia drept una „istorică”, într-un mesaj publicat pe Twitter după anunțul social-democraților, adăugând că „Invazia rusă în Ucraina a deteriorat situația de securitate pentru Suedia și pentru întreaga Europă”.

Today the Swedish Social Democratic Party took a historic decision to say yes to apply for a membership in the NATO defence alliance. The Russian invasion of Ukraine has deteriorated the security situation for Sweden and Europe as a whole. https://t.co/UkEcFhfwXZ